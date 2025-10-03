Lâm Đồng bố trí hơn 600 người làm việc tại trụ sở UBND Bình Thuận và Đắk Nông cũ 03/10/2025 16:14

(PLO)- Ngoài công chức, viên chức được bố trí làm việc tại trụ sở UBND tỉnh cũ còn có 11 cấp phó của các sở cũng đăng ký làm việc ở trụ sở tỉnh Bình Thuận và tỉnh Đắk Nông trước khi sáp nhập.

Ngày 3-10, liên quan đến việc UBND tỉnh Lâm Đồng thống nhất về phương án bố trí công chức, viên chức làm việc tập trung tại trụ sở UBND cũ (tỉnh Bình Thuận và tỉnh Đắk Nông trước khi sáp nhập), tin từ Sở Nội vụ cho biết tổng số công chức, viên chức các cơ quan đề nghị bố trí tại trụ sở UBND cũ là 610 người.

Trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận cũ. Ảnh PN.

Trong đó, Bình Thuận có 388 người và Đắk Nông 222 người.

Theo tiêu chuẩn, định mức và hiện trạng diện tích sàn sử dụng của hai trụ sở nêu trên thì diện tích bình quân bố trí cho mỗi công chức, viên chức của Đắk Nông cơ bản bảo đảm định mức sử dụng theo quy định.

Riêng trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận cũ không bảo đảm định mức sử dụng theo quy định. Tuy nhiên, số lượng công chức, viên chức được UBND tỉnh đề xuất bố trí làm việc ở trụ sở cũ bao gồm công chức của các sở, viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập có tính chất đặc thù, có hoạt động chuyên môn gắn với địa bàn, đã có trụ sở riêng.

Cụ thể như: Chi cục Thủy sản và Biển đảo thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường có Trung tâm Đăng Kiểm tàu cá, Hệ thống giám sát tàu cá kết nối với trung tâm dữ liệu giám sát tàu cá quốc gia; Bảo tàng Bình Thuận, Thư viện Bình Thuận thuộc Sở VHTT&DL.

Các đơn vị trên đã có trụ sở riêng và có hoạt động độc lập, việc tập trung công chức, viên chức về làm việc tại một trụ sở là không phù hợp. Do đó, số lượng công chức, viên chức thực tế bố trí tại trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận cũ khoảng 137 công chức (đã trừ 87 công chức Chi cục Thủy sản và Biển đảo) và 125 viên chức (đã trừ 39 viên chức Bảo tàng Bình Thuận, Thư viện Bình Thuận).

Do đó, diện tích bình quân bố trí cho mỗi công chức, viên chức tại trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận cũ cơ bản bảo đảm định mức sử dụng theo quy định.

Trụ sở Sở Nông nghiệp và Môi trường Bình Thuận cũ. Ảnh PN.

Đối với lãnh đạo cấp sở, có 6 cơ quan đề nghị bố trí 11 cấp phó làm việc tại trụ sở cũ để lãnh đạo, chỉ đạo điều hành hoạt động tại địa bàn (7 ở Bình Thuận và 4 ở Đắk Nông).

Cụ thể, Sở Tài chính 1 người tại Bình Thuận để phụ trách các bộ phận làm việc tại trụ sở cũ; Sở Nông nghiệp và Môi trường 1 người tại Bình Thuận để phụ trách các đơn vị đặc thù trú đóng tại địa bàn Bình Thuận nhằm bảo đảm công tác chỉ đạo kịp thời liên tục, thường xuyên (Chi cục Thủy sản và Biển đảo, Ban Quản lý các Cảng cá tỉnh, Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Hòn Cau).

Sở Y tế: 1 người tại Bình Thuận và 2 người tại Đắk Nông để phụ trách chỉ đạo, quản lý, triển khai hoạt động chung của trụ sở cũ.

Sở Giáo dục và Đào tạo 2 người tại Bình Thuận để phụ trách, điều hành hoạt động chuyên môn lĩnh vực giáo dục mầm non, giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên và phụ trách địa bàn xã, phường khu vực Bình Thuận.

Thanh tra tỉnh: 1 người tại Bình Thuận và 1 người tại Đắk Nông để phụ trách công tác tiếp công dân, thanh tra tại địa bàn và quản lý, điều hành hoạt động của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ (Phòng Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo bố trí bộ phận làm việc tại khu vực Bình Thuận và Đắk Nông; Phòng Thanh tra 2 thực hiện thanh tra, kiểm tra khu vực Bình Thuận; Phòng Thanh tra 3 thực hiện thanh tra, kiểm tra khu vực Đắk Nông).

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 1 người tại Bình Thuận và 1 người tại Đắk Nông để phụ trách, điều hành quản lý tại khu vực.

Đối với đề xuất của các sở về bố trí lãnh đạo sở làm việc tại trụ sở cũ, UBND tỉnh Lâm Đồng thống nhất để Sở Nông nghiệp và Môi trường bố trí 1 Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở Bình Thuận (trước sắp xếp) và Thanh tra tỉnh bố trí 2 Phó Chánh Thanh tra làm việc tại trụ sở Bình Thuận và Đắk Nông (trước sắp xếp).

Các sở, ban, ngành còn lại rà soát, báo cáo, thuyết minh cụ thể sự cần thiết bố trí lãnh đạo sở làm việc tại trụ sở cũ trình Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét, quyết định.