Lâm Đồng: Sắp xếp còn 3 trường cao đẳng nghề 11/10/2025 08:26

(PLO)- Lâm Đồng hiện có bốn trường cao đẳng sẽ được sắp xếp còn không quá ba trường trong tháng 10-2025.

Theo phương án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập mà UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành, bốn trường cao đẳng nghề tại tỉnh Lâm Đồng sẽ được sắp xếp còn lại không quá ba trường.

Trường cao đẳng Đà Lạt.

Theo đó, hiện nay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có bốn trường cao đẳng thuộc UBND tỉnh là đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (nhóm 3), gồm Trường cao đẳng Bình Thuận được thành lập ngày 31-5-2022 của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng Trường cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, Trường cao đẳng Y tế Bình Thuận vào Trường cao đẳng Nghề tỉnh Bình Thuận.

Trường Cao đẳng Bình Thuận.

Việc sắp xếp bốn trường cao đẳng nghề nói trên còn không quá ba trường cao đẳng dạy nghề để đào tạo lao động lành nghề phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư ở địa phương nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng kế hoạch về việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp: "Tối đa mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không quá 3 trường dạy nghề (không tính các trường tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên)

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các trường cao đẳng nói trên và các sở Tư pháp, Tài chính các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện trong tháng 10-2025.

Đối với lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp: Hợp nhất trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên thành trung học nghề tương đương cấp trung học phổ thông trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo để cung ứng dịch vụ công theo khu vực liên phường, xã.

Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 23 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (trên cơ sở tiếp nhận và tổ chức lại 27 trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên của ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông trước sắp xếp.

Do vậy, việc hợp nhất trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên thành trung học nghề tương đương cấp trung học phổ thông trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo để cung ứng dịch vụ công theo khu vực liên phường, xã; bảo đảm thực hiện theo đúng định hướng về sắp xếp đơn vị sự nghiệp của Ban Chỉ đạo Trung ương.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các sở Nội vụ, Tư pháp, Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện trong tháng 10-2025.