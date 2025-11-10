Lâm Đồng: Duyệt dự án cứu hồ Cay An tại hiện trường trong đêm 10/11/2025 15:31

(PLO)- Việc ban hành lệnh xây dựng khẩn cấp tại hiện trường ngay trong đêm chưa có tiền lệ nhằm cứu hồ Cay An (xã Tà Năng, Lâm Đồng) và người dân ở hạ du.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng (BQLDA) số 1 tỉnh Lâm Đồng vừa có quyết định thành lập Tổ giúp việc dự án Khắc phục khẩn cấp thấm, sạt trượt hồ Cay An (giai đoạn 1).

Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng xuất quân cứu hồ Cay An.

Theo đó, Tổ này có năm người do ông Hà Thanh Bình, Phó Giám đốc Ban QLDA số 1 làm Tổ trưởng.

Tổ giúp việc có nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn chủ đầu tư triển khai dự án đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả theo quy định và giải quyết các nội dung theo thẩm quyền của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1.

Trước đó, chiều 7-11, khi phát hiện thân đập hồ Cay An xuất hiện nhiều vết nứt, rò rỉ nước, đẩy nguy cơ vỡ đập lên mức cao nhất, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã có mặt kịp thời để chỉ đạo.

Các đơn vị chức năng tại hiện trường.

Lệnh đầu tiên là khẩn trương di dời người và tài sản đến nơi an toàn, tiếp đó là yêu cầu các lực lượng huy động tối đa nhân lực, phương tiện để tiến hành khắc phục sự cố.

Việc ban hành Lệnh xây dựng khẩn cấp tại hiện trường ngay trong đêm là một động thái chưa từng có tiền lệ thể hiện quyết tâm tối đa của tỉnh nhằm bảo đảm an toàn cho hồ chứa nước Cay An và bảo vệ khu vực hạ du nơi có khoảng 400 hộ dân sinh sống và 200ha đất sản xuất nông nghiệp đang bị đe dọa trực tiếp.

Tổng kinh phí dự kiến 2,9 tỉ đồng, sử dụng nguồn dự phòng ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện 90 ngày kể từ ngày ký lệnh khẩn cấp.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng họp khẩn tại hiện trường ngay trong đêm.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Đức Trọng đã được giao làm chủ đầu tư, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai toàn bộ các hạng mục công trình và lựa chọn đơn vị thi công đủ năng lực.

Bên cạnh đó, các sở ngành liên quan như Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường (đảm bảo kỹ thuật) và UBND xã Tà Năng (hỗ trợ mặt bằng, tuyên truyền) đều được phân công nhiệm vụ cụ thể.

Các lực lượng nỗ lực khắc phục, đẩy lùi nguy cơ vỡ đập.

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt và nỗ lực xuyên đêm của các lực lượng, tình hình hồ chứa nước Cay An đã tạm ổn. Các biện pháp ban đầu như đóng cừ tràm, gia cố bao tải cát đã được thực hiện, giúp giảm áp lực thấm.

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phan Nguyễn Hoàng Tân, các đơn vị chức năng đã khảo sát toàn thân đập, dự kiến sẽ khoan, bơm chống thấm trước bốn vết nứt mất 15 ngày và xử lý toàn thân đập mất 30 ngày...