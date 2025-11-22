Lâm Đồng cần mở gói tín dụng ưu đãi hỗ trợ người dân thiệt hại sau mưa lũ 22/11/2025 13:20

(PLO)-Bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam yêu cầu Lâm Đồng sớm triển khai các gói tín dụng ưu đãi cho người dân bị thiệt hại sau mưa lũ.

Sáng 22-11, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đến thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại xã Ka Đô và làm việc với lãnh đạo Lâm Đồng về công tác khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Sáng 22-11, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm, làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng về khắc phục hậu quả do mưa lũ trên địa bàn. Ảnh: CHÍNH THÀNH

Chậm nhất 3 ngày sẽ thông xe đèo Prenn và 10 ngày với đèo Mimosa

Báo cáo với Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng thông tin: từ ngày 17 tới 10 giờ ngày 21-1, mưa lũ trên địa bàn đã làm năm người chết, một người bị thương.

Có trên 2.060 hộ dân bị ảnh hưởng, thiệt hại về nhà cửa, trong đó trên 704 căn nhà thiệt hại một phần và 74 căn nhà bị sập và lũ cuốn trôi hoàn toàn tại 12 địa phương trên địa bàn tỉnh.

Qua thống kê sơ bộ sản xuất nông nghiệp có trên 3.470 ha cây trồng, chủ yếu là hoa màu bị ảnh hưởng, thiệt hại và trên 18.000 con gia cầm và trên 620 con gia súc bị lũ cuốn trôi.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết địa phương đang nỗ lực cao nhất để khắc phục hậu quả sau mưa lũ những ngày qua

Về thiệt hại về hạ tầng, giao thông, đô thị, sạt lở đất, tài sản, có khoảng trên 33 điểm bị sạt lở lớn cùng nhiều các điểm sạt lở quy mô nhỏ diễn ra tại 15 địa phương trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, hạ tầng giao thông xung yếu, đặc biệt trên các tuyến đèo lên khu vực trung tâm Đà Lạt ít nhiều đều bị ảnh hưởng, trong đó nặng nhất là các đèo D’ran, Mimosa, Prenn đã phải tạm ngưng lưu thông để khắc phục sự cố.

Theo ông Hồ Văn Mười, các đơn vị chức năng đang nỗ lực khắc phục sự cố 24/24 giờ. Chậm nhất khoảng 3 ngày nữa đơn vị chức năng Lâm Đồng sẽ cho xe lưu thông trên đèo Prenn và 10 ngày đối với đèo Mimosa.

Đối với người dân bị thiệt hại do lũ dưới chân đập thuỷ điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi (xã D’Ran), Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết đập thủy điện trên được xây dựng từ năm 1963 bằng đất nén, không dùng bê tông làm đập.

Mặc dù theo kiểm định hằng năm hồ vẫn đảm bảo an toàn nhưng trước những yếu tố thiên tai ngoài dự đoán thì nguy cơ không thể lường trước, đặc biệt với người dân ở khu vực chân đập thuỷ điện.

Theo lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, chậm nhất khoảng 3 ngày nữa đèo Prenn sẽ lưu thông trở lại và khoảng 10 ngày nữa đối với đèo Mimosa. Trong ảnh, đèo Mimosa thời điểm bị sạt lở tối 19-11. Ảnh: CHÍNH THÀNH

“Về việc này, tỉnh Lâm Đồng đang lên phương án tái định cư cho các hộ dân dưới chân đập xả thuỷ điện để đảm bảo an toàn lâu dài tính mạng và tài sản của nhân dân”, ông Hồ Văn Mười thông tin.

Hiện nay, với nguồn kinh phí 200 tỷ đồng do Trung ương hỗ trợ, Lâm Đồng đang khẩn trương phân bổ về các xã, phường bị thiệt hại theo thứ tự ưu tiên, bảo đảm sử dụng hiệu quả, tập trung vào khắc phục nhà ở, hạ tầng thiết yếu và phục hồi sản xuất.

Sớm triển khai các gói vay ưu đãi, không lãi suất hỗ trợ người dân



Đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Lâm Đồng, bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị tỉnh Lâm Đồng huy động các lực lượng, bảo đảm đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm tại các điểm sơ tán, không để người dân bị đói, rét hoặc thiếu nước sạch.

Đồng thời, tỉnh cần tập trung cao độ trong chỉ đạo khắc phục hậu quả, cải tạo hạ tầng thiết yếu bị hư hỏng, chăm lo đời sống Nhân dân và triển khai đồng bộ các giải pháp phục hồi sau mưa lũ.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tặng quà hỗ trợ, động viên các hộ dân bị thiệt hại nặng bởi thiên tai tại xã Ka Đô sáng nay. Ảnh: CTV

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng lưu ý các địa phương cần theo dõi sát tình hình thời tiết và hoạt động xả nước của các hồ chứa để kịp thời cảnh báo, giúp Nhân dân chủ động ứng phó, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Bà đề nghị tỉnh Lâm Đồng khẩn trương hoàn thiện báo cáo chi tiết về thiệt hại gửi Bộ Chính trị, nhằm kiến nghị kịp thời các cơ chế, giải pháp và nguồn lực hỗ trợ.

“Lâm Đồng cần tiếp tục triển khai quyết liệt các phương án, bảo đảm an toàn tuyệt đối và ổn định đời sống Nhân dân trong mọi tình huống. Đối với người dân bị thiệt hại trực tiếp do mưa lũ những ngày qua, địa phương khẩn trương phối hợp với các ngân hàng, triển khai các gói vay ưu đãi, không lãi suất hỗ trợ người dân sớm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống”, bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam yêu cầu Lâm Đồng khẩn trương triển khai các nguồn lực hỗ trợ Nhân dân bị ảnh hưởng do thiên tai những ngày qua. Ảnh: CHÍNH THÀNH

Dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao 20 tỉ đồng hỗ trợ Lâm Đồng có thêm nguồn lực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Trong sáng cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã thăm hỏi, kiểm tra thực tế công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Ka Đô.

Tại xã Ka Đô, bà Bùi Thị Minh Hoài đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, đời sống của người dân và động viên bà con vượt qua khó khăn, sớm khôi phục sản xuất, ổn định sinh hoạt.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao quà hỗ trợ 20 hộ gia đình bị thiệt hại nặng tại xã Ka Đô và tặng quà động viên các trưởng ban công tác mặt trận, trưởng thôn, bí thư chi bộ thôn đã có nhiều đóng góp trong công tác phòng chống thiên tai.