Trời vẫn mưa, hồ xả lũ, dự báo nước sông Cái Nha Trang lên lại 22/11/2025 08:21

(PLO)- Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Dinh Ninh Hòa tiếp tục giảm chậm, còn lũ trên sông Cái Nha Trang có khả năng lên lại, dao động ở mức báo động 1-2.

Sáng 22-11, Đài khí tượng thủy văn Khánh Hòa cho biết, dự báo hôm nay thời tiết toàn tỉnh Khánh Hòa nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Trong đó, khu vực phía Bắc và Tây lượng mưa phổ biến từ 30-50 mm, có nơi cao hơn 70 mm. Khu vực phía Nam lượng mưa phổ biến dưới 20-40 mm, có nơi cao hơn 50 mm.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Dinh Ninh Hòa tiếp tục giảm chậm, duy trì ở trên dưới mức báo động 2. Lũ trên sông Cái Nha Trang có khả năng lên lại và dao động ở mức báo động 1-2 (theo thông báo xả lũ của hồ Sông Chò 1) và các sông Nam Khánh Hòa (Sông Lu và sông Cái Phan Rang) dao động ở trên dưới mức báo động 1.

Hồ xả lũ dự kiến nước sông Cái lên lại. Ảnh: XH

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các xã, phường, như: Vạn Hưng, Vạn Thắng, Đại Lãnh, Tây Ninh Hòa, Đông Ninh Hòa, Nha Trang, Bắc Nha Trang, Tây Nha Trang, Nam Nha Trang, Suối Hiệp, Cam Lâm, Cam An, Suối Cát, Suối Tân, Suối Dầu, Cam Hiệp, Nam Cam Ranh.

Bắc Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh, Trung Khánh Vĩnh, Nam Khánh Vĩnh, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Đông Khánh Sơn, Tây Khánh Sơn, Lâm Sơn, Bác Ái Tây, Bác Ái, Bác Ái Đông, Ninh Sơn, Mỹ Sơn, Phước Hậu, Phước Hữu, Phước Hà, Thuận Nam, Phước Dinh, Cà Ná, Công Hải, Thuận Bắc, Vĩnh Hải, ....

Cảnh báo nguy cơ ngập úng, ngập lụt tại các xã, phường, như: Diên Điền, Nha Trang, Tây Nha Trang, Bắc Nha Trang, Nam Nha Trang, Mỹ Sơn, Phước Hậu, Ninh Phước, Đô Vinh, Bảo An, Phan Rang, Phước Dinh, Đông Hải..., phạm vi và độ sâu giảm dần cho đến hết ngày nay 22-11.

Còn các xã Ninh Hòa, Nam Ninh Hòa, Bắc Ninh Hòa, Đông Ninh Hòa, Tân Định, Hòa Trí, Hòa Thắng..., vẫn duy trì phạm vi ngập. Độ sâu ngập lụt lớn nhất ở lưu vực sông Dinh Ninh Hòa từ 0,2 đến 1,2 m ở những khu vực trũng, thấp có thể ngập sâu trên 2,0 m.

Lưu vực sông Cái Nha Trang từ 1,0-1,5 m ở những khu vực trũng, thấp có thể ngập sâu trên 2,0 m. Còn lưu vực sông Cái Phan Rang từ 0,5-1,0 m ở những khu vực trũng, thấp có thể ngập sâu trên 1,5 m.