Vụ tai nạn 4 người tử vong ở Long An: Tài xế đã lao xe chở rác qua làn đường ngược lại 26/04/2025 19:29

(PLO)- Nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông ở Long An khiến 4 người tử vong là hai mẹ con ở Củ Chi và hai anh em ruột ở Vĩnh Long.

Chiều tối 26-4, Ban An toàn giao thông tỉnh Long An xác nhận đã làm rõ danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra sáng cùng ngày trên quốc lộ N2, đoạn qua xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh (Long An).

Theo đó, dù được đưa đi cấp cứu nhưng anh NVQT (23 tuổi) cũng không qua khỏi.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 4 người thương vong. Ảnh: CTV

4 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn gồm 2 anh em ruột (16 tuổi và 18 tuổi, ngụ xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long); bà VTTD (46 tuổi) và con trai NVQT (23 tuổi, ngụ xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ sáng 26-4, tài xế Trần Văn Hậu (45 tuổi, ngụ thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, Long An) điều khiển ô tô tải chở rác mang biển số 62C-024.47 lưu thông trên quốc lộ N2 hướng từ miền Tây đi TP.HCM.

Hai xe máy hư hỏng nặng sau vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Khi đến Km86+200 (xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh), chiếc xe tải va chạm với hai xe máy chạy chiều ngược lại.

Cú va chạm khiến hai người tử vong tại chỗ, hai người bị thương nặng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Tân Thạnh và 1 người được chuyển viện lên TP.HCM nhưng không ai qua khỏi.

4 người thương vong và 3 phương tiện hư hỏng nặng sau vụ tai nạn. Ảnh: HD

Nguyên nhân ban đầu được lực lượng chức năng xác định là do tài xế Hậu điều khiển xe tải chạy sát lề bên phải, sau đó đánh lái đột ngột sang trái làm mất lái, lấn sang làn đường ngược lại và gây ra tai nạn thảm khốc.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.