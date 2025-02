Vì sao cánh kỳ đài tưởng niệm liệt sĩ ở Gia Lai vừa làm đã ngã đổ? 25/02/2025 19:07

Chiều 25-2, trao đổi với PLO, ông Đinh Văn Cương, Chủ tịch UBND thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai, nói đơn vị thi công đã chủ động cho ngã một cánh kỳ đài của khu tưởng niệm liệt sĩ Tú Thủy tại xã Tú An để sửa chữa, khắc phục sai sót về thiết kế.

Ông Cương cho rằng không có chuyện công trình tự ngã như trên mạng xã hội đang chia sẻ.

Cánh kỳ đài khu tưởng niệm liệt sĩ Tú Thủy bị ngã đổ. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh một cánh kỳ đài khu tưởng niệm liệt sĩ Tú Thủy bị ngã đổ với khung cảnh thời tiết có mưa, trời âm u. Nhiều ý kiến bày tỏ bất bình, cho rằng công trình chất lượng kém, dẫn đến tự ngã đổ.

Theo ông Đinh Văn Cương, UBND thị xã An Khê đã yêu cầu các đơn vị báo cáo cụ thể vụ việc. Thông tin ban đầu là cách đây vài hôm, đơn vị thi công đã chủ động cho ngã đổ một cánh của kỳ đài để khắc phục, sửa chữa sai sót do khâu thiết kế chưa đảm bảo.

“Lúc đơn vị thi công cho tháo dỡ để sửa chữa, khắc phục, con của người thợ hồ đã dùng điện thoại quay clip, đăng lên mạng TikTok. Thực tế, từ tháng 6-2024, tôi đã phát hiện việc thi công chưa đảm bảo nên yêu cầu nhà thầu dừng thi công để khắc phục”- ông Cương thông tin.

Cánh kỳ đài sau khi ngã đổ bị vỡ nhiều mảnh.

Cũng theo Chủ tịch UBND thị xã An Khê, thiết kế hạng mục kỳ đài này chưa đảm bảo, cánh kỳ đài chỉ có bốn cây sắt. Sai sót này do đơn vị tư vấn thiết kế. Do công trình đang thi công chưa hoàn thành nên việc khắc phục này do đơn vị tư vấn thiết kế chịu trách nhiệm cùng chi phí phát sinh.

Theo ông Cương, công trình trên thuộc dự án bảo tồn, tôn tạo di tích khu tưởng niệm liệt sĩ Tú Thủy, được triển khai xây dựng từ tháng 11-2023. Công trình có giá trị trúng thầu hơn 12 tỉ đồng, do liên danh Công ty CP Xây dựng Việt Châu - Công ty TNHH MTV Thành Anh Gia Lai trúng thầu.

Hạng mục kỳ đài khu tưởng niệm liệt sĩ Tú Thủy khi vừa thi công xong.

Thời điểm phát hiện công trình có sai sót từ tháng 6-2024. Thời điểm đó, hạng mục có sai sót đã thi công hoàn thiện nhưng chưa được nghiệm thu. Hiện nay đơn vị thi công đang khắc phục lỗi thiết kế.

Nghĩa trang liệt sĩ thị xã An Khê hiện có hơn 1.000 ngôi mộ liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.