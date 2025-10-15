Vụ gian nan đòi lại nhà cho ủy ban thị trấn thuê: Lãnh đạo thị trấn cũ nói gì? 15/10/2025 09:09

(PLO)- Nguyên lãnh đạo thị trấn Núi Thành nêu lý do chưa thể thực hiện bản án của tòa trong vụ gian nan đòi lại nhà cho thị trấn thuê.

Ngày 14-10, ông Huỳnh Minh Cường, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ; nay là Bí thư Đảng ủy xã Tam Hải, TP Đà Nẵng, đã có những trao đổi với Pháp Luật TP.HCM liên quan vụ “Gian nan đòi lại nhà cho thị trấn thuê” mà ông Võ Công Chính là chủ nhà.

Người thua kiện không thi hành án

Theo ông Cường, ông HM (người đang sống trong căn nhà của ông Võ Công Chính) khởi kiện UBND huyện Núi Thành ra tòa để đòi quyền lợi vì cho rằng phương án đền bù, tái định cư chưa thỏa đáng. Tuy nhiên, qua hai phiên xét xử, tòa án các cấp tuyên bác các yêu cầu khởi kiện của ông HM.

“Ông HM đã thua kiện, đúng ra phải chấp hành bản án của tòa, nhưng ông không chấp hành, ù lỳ lấy cớ không có nơi ở”- ông Cường nói.

Nguyên Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn Núi Thành cho rằng gốc rễ của vấn đề là giải quyết bản án phúc thẩm tòa tuyên trong vụ kiện giữa ông HM đối với UBND huyện Núi Thành.

“Ông HM thi hành bản án của tòa, chấp nhận phương án tái định cư, nhận bồi thường mà UBND huyện đã phê duyệt và thực hiện các nghĩa vụ theo quy định, trả nhà cho UBND thị trấn (nay là xã Núi Thành – PV) để trả cho chủ nhân”- ông Cường nói.

Cũng theo ông Cường, thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, thị trấn Núi Thành cũ nay là xã Núi Thành. Do đó, xã Núi Thành là cơ quan thực hiện bản án của tòa.

Chính quyền không lấy lại nhà

Theo hồ sơ, tháng 7-2020, UBND huyện Núi Thành ban hành thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án trục chính đi cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai (đường Võ Chí Công). Ngày 12-4-2021, ông HM nhận quyết định của UBND huyện Núi Thành công nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ).

Theo đó, hộ ông HM được công nhận QSDĐ 418.4m²; trong đó, đất ở đô thị 200 m², đất trồng cây lâu năm 218.4m². Khi công nhận QSDĐ, hộ ông HM phải nộp 50% tiền sử dụng đất cho Nhà nước với tổng số tiền 727 triệu đồng.

Ngày 3-8-2021, UBND huyện Núi Thành ban hành quyết định bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng. Hộ ông HM được bồi thường, hỗ trợ hơn 1,7 tỉ đồng và một lô đất tái định cư rộng 175 m², đơn giá 7,2 triệu đồng/m2 tại khu tái định cư Tam Quang II, thị trấn Núi Thành; ông HM phải nộp hơn 1,2 tỉ đồng tiền sử dụng đất…

Ngoài ra, 2/3 hộ (là các con của ông HM) cũng được bố trí tái định cư lô phụ, có thu tiền sử dụng đất.

Ông HM khiếu nại với lý do cho rằng quyết định của UBND huyện Núi Thành không đúng quy định pháp luật. Qua hai lần giải quyết, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũ đều bác đơn. Sau đó, ông HM khởi kiện ra tòa.

Tại bản án sơ thẩm, TAND tỉnh Quảng Nam cũ cho rằng UBND huyện Núi Thành ban hành phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đúng quy định pháp luật. Tòa bác yêu cầu khởi kiện của ông JM.

Vợ chồng ông HM kháng cáo. Ngày 24-11-2023, TAND Cấp cao tại TP Đà Nẵng xử phúc thẩm. Tòa phúc thẩm cho rằng tòa án cấp sơ thẩm xử vụ án có căn cứ, đúng pháp luật; kháng cáo của người khởi kiện không có cơ sở, không có tài liệu chứng cứ mới làm thay đổi bản chất vụ án.

Tòa phúc thẩm bác kháng cáo của vợ chồng ông HM, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Tuy nhiên, gia đình ông M và ba hộ khác (các con của ông HM) vẫn sinh sống trong căn nhà từ đó đến nay. Thị trấn Núi Thành và huyện Núi Thành không lấy lại nhà, dẫn tới chưa thể trả nhà cho ông Chính.