Gia Lai: Nghi vấn phóng hỏa khiến 4 người trong nhà thương vong 19/10/2025 10:23

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ nghi phóng hỏa khiến một người chết và ba người bị thương xảy ra tại phường An Khê.

Ngày 19-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ cháy nhà khiến một người chết, ba người bị thương xảy ra tại phường An Khê.

Lực lượng công an có mặt tại hiện trường dập tắt đám cháy và điều tra nguyên nhân. Vụ việc nghi vấn do phóng hỏa đốt nhà. Ảnh: CA.

Trước đó, khoảng 4 giờ 30 phút, một căn nhà trên đường Đỗ Trạc, phường An Khê, tỉnh Gia Lai bùng cháy dữ dội.

Ngay sau đó, Công an phường An Khê phối hợp với Đội Cảnh sát chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn khu vực An Khê huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tham gia dập tắt đám cháy và cứu nạn những người có trong căn nhà.

Đến khoảng 5 giờ 40 phút, vụ cháy được dập tắt hoàn toàn.

Hậu quả, vụ cháy khiến chị TTTN (31 tuổi, chủ căn nhà) tử vong. Ba người khác bị thương, gồm: anh NBC (33 tuổi), anh NAD (24 tuổi) và cháu NBT (5 tuổi).

Thông tin ban đầu, cơ quan chức năng nghi vấn đây là vụ phóng hỏa do mâu thuẫn tình cảm.