Công an Tây Ninh điều tra vụ cha phóng hỏa phòng trọ, hai cháu nhỏ nguy kịch 21/08/2025 16:51

(PLO)- Vụ phóng hỏa phòng trọ tại Tây Ninh đã khiến hai cháu nhỏ và cha mẹ bỏng nặng, nghi phạm được xác định là người cha.

Ngày 21-8, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang phối hợp với các lực lượng chức năng xác minh, điều tra vụ việc phóng hỏa gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Đức Hòa.

Nghi phạm được xác định là Cao Trần Kim Đ (sinh năm 1988, ngụ ấp Bình Tả 1, xã Đức Hòa), chồng và cha của các nạn nhân.

Hai bé nhỏ bị bỏng nặng đang được điều trị tích cực.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 17-8, căn phòng trọ nhỏ của một gia đình tại xã Đức Hòa bất ngờ bùng cháy dữ dội. Thời điểm này, bên trong có vợ chồng Đ và hai con nhỏ. Ngọn lửa khiến cả bốn người bị bỏng nặng, trong đó hai cháu bé trong tình trạng nguy kịch.

Hai nạn nhân nhỏ tuổi gồm CNQG (13 tuổi) và CNBL (5 tuổi) nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) để cấp cứu.

Kết quả chẩn đoán ban đầu cho thấy bé trai 5 tuổi bị bỏng tới 70-75% diện tích cơ thể, hơi thở ngắt quãng, mạch yếu dần và phải thở máy duy trì sự sống. Bé gái 13 tuổi bỏng khoảng 45-50%, đường thở tổn thương nặng, nhịp tim tăng bất thường tới 160 lần/phút.

Ngoài ra, vợ của Đ là chị NTH (sinh năm 1993) cũng bị bỏng nặng. Riêng Đ, người được cho là đã đổ xăng phóng hỏa chính phòng trọ của gia đình – cũng trong tình trạng bỏng nghiêm trọng và được chuyển đến một bệnh viện tại TP.HCM cấp cứu.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an khẩn trương xác minh, làm rõ động cơ và xử lý theo quy định.