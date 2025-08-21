2 chị em bị bỏng nặng nghi do cha ruột phóng hỏa 21/08/2025 12:19

(PLO)- 2 chị em ruột 13 tuổi và 5 tuổi nhập viện trong tình trạng bị bỏng nặng toàn thân nghi do cha ruột phóng hỏa.

Ngày 21-8, Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố (TP.HCM) cho biết nơi đây vừa tiếp nhận khẩn cấp 2 bệnh nhi bị bỏng nặng, nguy kịch.

Bệnh nhân là chị em ruột 13 tuổi và 5 tuổi (cùng ngụ tỉnh Tây Ninh), nhập viện trong tình trạng bị bỏng nặng toàn thân sau một vụ phóng hỏa kinh hoàng.

Bệnh viện cho biết, khoảng 6 giờ sáng 17-8, tại một phòng trọ ở Tây Ninh, người cha (đã ly hôn và không sống chung với vợ con) được cho là đã phóng hỏa nơi ở của vợ con mình.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội khiến cả gia đình bị thương nghiêm trọng. Người thân đã nhanh chóng đưa 2 bé đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố để cấp cứu.

2 chị em bị bỏng nặng, đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Ảnh: BVCC

Tình trạng 2 bé lúc nhập viện vô cùng nghiêm trọng.

Bé trai 5 tuổi bị bỏng nặng độ 2-3, chiếm đến 70-75% cơ thể, từ đầu, mặt, cổ, thân mình, cơ quan sinh dục, tay chân, kèm bỏng đường hô hấp và nhiễm trùng huyết.

Bệnh nhi bị sốc giảm thể tích, toàn thân phù cứng, đầu ngón tay chân sạm đen, mạch yếu 175 lần/phút, phải thở máy và được bù dịch chống sốc liên tục.

Còn bé gái 13 tuổi bị bỏng nặng độ 2-3 khoảng 45-50% cơ thể, sưng nề nghiêm trọng, lộ kết mạc, có dấu hiệu nhiễm trùng vết bỏng.

Dù tỉnh táo và trả lời được, bệnh nhi vẫn đối mặt nguy cơ sốc nhiễm trùng, với nhịp tim 160 lần/phút và bụi than trong đường thở, mức độ tổn thương nặng nề.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố đang nỗ lực hết sức, sử dụng mọi phương pháp từ thở máy, bù dịch chống sốc đến điều trị nhiễm trùng để giành sự sống cho 2 bệnh nhi.

Tuy nhiên, các bác sĩ cho rằng, với mức độ bỏng nghiêm trọng và các biến chứng phức tạp, hành trình hồi phục của 2 bệnh nhi sẽ là một chặng đường đầy thử thách.