2 chị em bị bỏng nặng nghi do cha ruột phóng hỏa

Ngày 21-8, Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố (TP.HCM) cho biết nơi đây vừa tiếp nhận khẩn cấp 2 bệnh nhi bị bỏng nặng, nguy kịch.
Bệnh nhân là chị em ruột 13 tuổi và 5 tuổi (cùng ngụ tỉnh Tây Ninh), nhập viện trong tình trạng bị bỏng nặng toàn thân sau một vụ phóng hỏa kinh hoàng.
Bệnh viện cho biết, khoảng 6 giờ sáng 17-8, tại một phòng trọ ở Tây Ninh, người cha (đã ly hôn và không sống chung với vợ con) được cho là đã phóng hỏa nơi ở của vợ con mình.
Ngọn lửa bùng lên dữ dội khiến cả gia đình bị thương nghiêm trọng. Người thân đã nhanh chóng đưa 2 bé đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố để cấp cứu.
Tình trạng 2 bé lúc nhập viện vô cùng nghiêm trọng.
Bé trai 5 tuổi bị bỏng nặng độ 2-3, chiếm đến 70-75% cơ thể, từ đầu, mặt, cổ, thân mình, cơ quan sinh dục, tay chân, kèm bỏng đường hô hấp và nhiễm trùng huyết.
Bệnh nhi bị sốc giảm thể tích, toàn thân phù cứng, đầu ngón tay chân sạm đen, mạch yếu 175 lần/phút, phải thở máy và được bù dịch chống sốc liên tục.
Còn bé gái 13 tuổi bị bỏng nặng độ 2-3 khoảng 45-50% cơ thể, sưng nề nghiêm trọng, lộ kết mạc, có dấu hiệu nhiễm trùng vết bỏng.
Dù tỉnh táo và trả lời được, bệnh nhi vẫn đối mặt nguy cơ sốc nhiễm trùng, với nhịp tim 160 lần/phút và bụi than trong đường thở, mức độ tổn thương nặng nề.
Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố đang nỗ lực hết sức, sử dụng mọi phương pháp từ thở máy, bù dịch chống sốc đến điều trị nhiễm trùng để giành sự sống cho 2 bệnh nhi.
Tuy nhiên, các bác sĩ cho rằng, với mức độ bỏng nghiêm trọng và các biến chứng phức tạp, hành trình hồi phục của 2 bệnh nhi sẽ là một chặng đường đầy thử thách.
Mô hình một cửa bảo vệ trẻ bị bạo hành
Không chỉ nỗ lực cứu sống các bệnh nhi trên bàn mổ và phòng hồi sức, Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố còn đồng hành bằng nhiều giải pháp toàn diện, trong đó nổi bật là mô hình một cửa.
Mô hình này tiếp nhận và cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại hoặc mang thai ngoài ý muốn. Các em sẽ được khám sàng lọc, điều trị, tư vấn và được cung cấp dịch vụ bảo vệ khẩn cấp tại chỗ. Đồng thời sẽ được tư vấn pháp lý và kết nối với các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi của trẻ.
Sau khi điều trị, trẻ sẽ được tiếp nhận chăm sóc và hỗ trợ tại Trung tâm Công tác xã - Giáo dục dạy nghề Thiếu niên TP.HCM. Với sự phối hợp chặt chẽ của nhiều cơ quan, TP.HCM đang nỗ lực bảo vệ trẻ em bị bạo hành ngay từ khi các bé đến bệnh viện.
Thời gian qua, mô hình một cửa Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố đã hỗ trợ, can thiệp và cung cấp dịch vụ kịp thời cho nhiều trường hợp trẻ em là nạn nhân của bạo lực. Mô hình này giúp cho công tác bảo vệ sức khỏe trẻ em được nhanh chóng, hiệu quả và được nối dài đến cộng đồng.
TS.BS Hồ Tấn Thanh Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố