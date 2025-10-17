Một người tử vong trong căn nhà cháy 17/10/2025 18:19

(PLO)- Người dân phát hiện một thi thể không thể nhận dạng trong căn nhà bị cháy tại xã Châu Pha, TP.HCM.

Ngày 17-10, công an xã Châu Pha (TP.HCM) phối hợp với Cơ quan CSĐT công an TP.HCM, Phòng Kỹ thuật Hình sự, VKSND khu vực 11 điều tra làm rõ nguyên nhân vụ anh LTP (37 tuổi, ngụ xã Châu Pha) được phát hiện tử vong trong căn nhà cháy.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, trong khuôn viên nhà bà VTM (tổ 3, xã Châu Pha, TP.HCM) xảy ra đám cháy. Đám cháy xuất phát từ căn nhà nằm trong khuôn viên nhà bà M.

Căn nhà cháy nơi phát hiện thi thể của anh P.

Căn nhà này là nơi ở của ông LVH và con trai là anh P.

Khi đám cháy được người dân hỗ trợ dập tắt, mọi người phát hiện một thi thể bị cháy không thể nhận dạng.

Qua điều tra bước đầu xác định thi thể bị cháy là anh P. Trước đó ghi nhận vào tối 16-10, anh P và người cha xảy ra mâu thuẫn, ông H bỏ đi khỏi nhà. Đến khoảng 0 giờ ngày 17-10 thì căn nhà bị cháy.

Theo nhận định ban đầu, khả năng sau khi mâu thuẫn với cha, anh P tự gây thương tích rồi tự gây ra vụ cháy...

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.