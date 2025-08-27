TP.HCM: Cháy dữ dội căn nhà trong khu đất hơn 1.000 m² 27/08/2025 14:17

(PLO)- Căn nhà bên trong khu đất rộng hơn 1.000 m² tại hẻm trên đường Võ Văn Vân, xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM bất ngờ bốc cháy dữ dội rồi đổ sập, khu vực nuôi gia súc bị thiêu rụi.

Trưa 27-8, Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường Tân Vĩnh Lộc xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một căn nhà trong hẻm trên đường Võ Văn Vân, xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM.

Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ một căn nhà bên trong khu đất rộng hơn 1.000 m². Khu vực này được rào sắt, xây tường gạch xung quanh và có người sinh sống, trồng cây, nuôi gia súc.

Lửa nhanh chóng bùng phát mạnh. Một số nhà dân và xưởng sản xuất lân cận lo sợ cháy lan nên đã dùng nước làm mát, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội thiêu rụi nhiều tài sản. Ảnh: NT

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP.HCM đã điều nhiều xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường khống chế ngọn lửa.

Thời điểm xảy ra cháy, căn nhà bằng tôn có khung sắt và gỗ bị lửa thiêu rụi, đổ sập. Khu vực chuồng trại nuôi gia súc cũng bị cháy. May mắn, không có thương vong về người.

Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP.HCM điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án dập lửa. Ảnh: NT

Nguyên nhân và thiệt hại đang được cơ quan chức năng thống kê, làm rõ.