Sức khỏe cháu bé trong vụ cháy nhà nghi phóng hỏa ở Gia Lai giờ ra sao? 22/10/2025 13:07

(PLO)- Sau vụ cháy nhà nghi do phóng hỏa ở Gia Lai, bé trai 5 tuổi bị phỏng nặng, đang phải thở máy và điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM).

Ngày 22-10, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết nơi đây đã tiếp nhận điều trị cho bé trai NMT (5 tuổi, quê Gia Lai) liên quan vụ phỏng xăng nghi do phóng hỏa xảy ra rạng sáng 19-10 ở Gia Lai.

Trước đó, mẹ của bé đã tử vong tại chỗ, còn người cha điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng không qua khỏi.

Bệnh nhi nhập Bệnh viện Nhi đồng 1 trong tình trạng mệt, khó thở, tím đầu ngón tay, nhịp tim nhanh 140 lần/phút, phổi thở rít, phỏng da mặt, tay, ngực và lưng với diện tích khoảng 65%.

Bệnh nhi còn bị tổn thương đường hô hấp do hít phải khói nóng và hơi xăng.

Hiện trường vụ nghi phóng hỏa ở Gia Lai. Ảnh: CA

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 đã nhanh chóng triển khai điều trị tại khoa Phỏng - Tạo hình, phối hợp khoa Hồi sức tích cực - Chống độc. Bệnh nhi được thở máy, truyền dịch, dùng kháng sinh, giảm đau và thay băng hàng ngày.

Hiện bệnh nhi tỉnh, tiếp xúc được, các chỉ số sinh tồn tạm ổn nhưng vẫn trong tình trạng nặng, cần được theo dõi sát.

Như PLO đưa tin, vào ngày 19-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai khẩn trương điều tra, làm rõ vụ cháy nhà khiến một người chết, ba người bị thương xảy ra tại phường An Khê.

Trước đó, khoảng 4 giờ 30 phút, một căn nhà trên đường Đỗ Trạc, phường An Khê, tỉnh Gia Lai bùng cháy dữ dội.

Ngay sau đó, Công an phường An Khê phối hợp với Đội Cảnh sát chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn khu vực An Khê huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tham gia dập tắt đám cháy và cứu nạn những người có trong căn nhà.

Đến khoảng 5 giờ 40 phút, vụ cháy được dập tắt hoàn toàn.

Hậu quả, vụ cháy khiến chị TTTN (31 tuổi, chủ căn nhà) tử vong. Ba người khác bị thương, gồm anh NBC (33 tuổi), anh NAD (24 tuổi) và cháu NBT (5 tuổi).

Thông tin ban đầu, cơ quan chức năng nghi vấn đây là vụ phóng hỏa do mâu thuẫn tình cảm.