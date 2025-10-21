Đột ngột đau ngực, 1 phụ nữ phát hiện bị rối loạn nhịp, nhồi máu cơ tim nguy kịch

Ngày 21-10, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết nơi đây vừa tiếp nhận cấp cứu 1 bệnh nhân bệnh tim mạch kèm nhiều bệnh nền rất nguy kịch.
BS CKII Nguyễn Khắc Lê Sơn, Phó khoa Điều trị rối loạn nhịp, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết bệnh nhân là NTB (sinh năm 1955, ngụ TP.HCM) được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng khó thở, đau ngực, ngất xỉu.
Bệnh nhân sống một mình, được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu lúc 5 giờ sáng ngày 20-10.
Khi tiếp nhận, khoa Cấp cứu đã kích hoạt quy trình báo động đỏ, phối hợp các chuyên khoa hội chẩn.
Kết quả cho thấy men tim của bệnh nhân tăng rất cao – dấu hiệu cho thấy tế bào cơ tim bị hoại tử, nghi ngờ nhồi máu cơ tim cấp trên nền bệnh lý nặng gồm suy tim, tăng huyết áp, đái tháo đường, block nhánh trái và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD).
Sau khi được xử trí cấp cứu ban đầu, bệnh nhân được chuyển lên khoa Điều trị rối loạn nhịp để tiếp tục điều trị tích cực.
Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tri giác tỉnh táo, phổi hết ran ẩm, còn ran rít nhẹ và đang được theo dõi sát. Khi tình trạng hô hấp ổn định, các bác sĩ sẽ tiến hành khảo sát mạch vành và điều trị mất đồng bộ co bóp tim.
BS CKII Lê Sơn cho biết, ở những bệnh nhân có bệnh tim mạn tính kèm tăng huyết áp, tiểu đường, cơn nguy kịch có thể do phù phổi cấp, rối loạn nhịp nhanh thất hoặc nhồi máu cơ tim – đều là những nguyên nhân hàng đầu gây đột tử nếu không được phát hiện sớm.
“Bệnh nhân B rất may mắn khi được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời. Chỉ vài phút thiếu ô-xy não cũng có thể để lại tổn thương không hồi phục”, bác sĩ Sơn nhấn mạnh.
Một số nguyên nhân nhồi máu cơ tim cấp
- Do xơ vữa động mạch vành dẫn đến hẹp và tắc động mạch vành
- Do bất thường bẩm sinh động mạch vành
- Chấn thương dập vỡ động mạch vành
- Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn huyết khối từ tim trái gây tắc động mạch vành hoặc tai biến trong quá trình chụp hay can thiệp động mạch vành.
- Các yếu tố nguy cơ gây xơ vữa động mạch vành gồm: béo phì, tăng huyết áp, thuốc lá, đái tháo đường, rối loạn lipid máu…