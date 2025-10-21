Đột ngột đau ngực, 1 phụ nữ phát hiện bị rối loạn nhịp, nhồi máu cơ tim nguy kịch 21/10/2025 13:07

(PLO)- Một phụ nữ bất ngờ đau ngực, khó thở và ngất xỉu, bác sĩ xác định bệnh nhân bị rối loạn nhịp tim, nhồi máu cơ tim cấp và suy tim phù phổi.

Ngày 21-10, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết nơi đây vừa tiếp nhận cấp cứu 1 bệnh nhân bệnh tim mạch kèm nhiều bệnh nền rất nguy kịch.

BS CKII Nguyễn Khắc Lê Sơn, Phó khoa Điều trị rối loạn nhịp, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết bệnh nhân là NTB (sinh năm 1955, ngụ TP.HCM) được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng khó thở, đau ngực, ngất xỉu.

Bệnh nhân sống một mình, được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu lúc 5 giờ sáng ngày 20-10.

Khi tiếp nhận, khoa Cấp cứu đã kích hoạt quy trình báo động đỏ, phối hợp các chuyên khoa hội chẩn.

Kết quả cho thấy men tim của bệnh nhân tăng rất cao – dấu hiệu cho thấy tế bào cơ tim bị hoại tử, nghi ngờ nhồi máu cơ tim cấp trên nền bệnh lý nặng gồm suy tim, tăng huyết áp, đái tháo đường, block nhánh trái và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD).

Bệnh nhân sau khi được cấp cứu kịp thời. Ảnh: BVCC

Sau khi được xử trí cấp cứu ban đầu, bệnh nhân được chuyển lên khoa Điều trị rối loạn nhịp để tiếp tục điều trị tích cực.

Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tri giác tỉnh táo, phổi hết ran ẩm, còn ran rít nhẹ và đang được theo dõi sát. Khi tình trạng hô hấp ổn định, các bác sĩ sẽ tiến hành khảo sát mạch vành và điều trị mất đồng bộ co bóp tim.

BS CKII Lê Sơn cho biết, ở những bệnh nhân có bệnh tim mạn tính kèm tăng huyết áp, tiểu đường, cơn nguy kịch có thể do phù phổi cấp, rối loạn nhịp nhanh thất hoặc nhồi máu cơ tim – đều là những nguyên nhân hàng đầu gây đột tử nếu không được phát hiện sớm.

“Bệnh nhân B rất may mắn khi được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời. Chỉ vài phút thiếu ô-xy não cũng có thể để lại tổn thương không hồi phục”, bác sĩ Sơn nhấn mạnh.