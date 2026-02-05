Vườn hoa Tết Tây Ninh nổi bật với linh vật ngựa rơm khổng lồ 05/02/2026 10:53

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, vườn hoa Tết Anh Kiệt tại ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh, là một trong những điểm đến thu hút đông đảo người dân, du khách nhờ sự xuất hiện của linh vật ngựa khổng lồ làm bằng rơm.

Linh vật ngựa khổng lồ cao 6 mét tại vườn hoa Anh Kiệt.

Linh vật ngựa bằng rơm được tạo hình tung vó mạnh mẽ, nổi bật với đôi cánh thiên thần, cao khoảng 6 mét nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người dân địa phương và du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Nhiều bạn trẻ đến check-in tại vườn hoa.

Theo ghi nhận, linh vật ngựa rơm được đặt trong khuôn viên vườn hoa Tết Anh Kiệt, phục vụ nhu cầu tham quan, mua hoa và check-in của người dân, du khách dịp Tết. Không gian vườn hoa trở nên sôi động hơn khi nhiều gia đình, bạn trẻ tìm đến để lưu giữ khoảnh khắc ngày xuân.

Tết Nguyên đán 2026, gia đình ông Kiệt (chủ vườn hoa Anh Kiệt) trồng gần 100.000 chậu hoa các loại.

Theo ông Huỳnh Anh Kiệt, chủ vườn hoa Anh Kiệt, gia đình ông có hơn 10 năm trồng và kinh doanh hoa trên địa bàn xã Mỹ Hạnh (trước sáp nhập là xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cũ). Hằng năm, ngoài việc trồng hoa bán Tết, gia đình còn đầu tư nhiều tiểu cảnh để người dân trong khu vực và khách mua hoa có không gian tham quan, chụp ảnh.

Vườn hoa của ông Kiệt trồng rất nhiều loại hoa bán trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Năm nay, vườn hoa Anh Kiệt gieo trồng khoảng 2 ha, với khoảng 100.000 chậu hoa các loại như cát tường, mâm xôi, vạn thọ, mồng gà… Hoa được bán sỉ cho thương lái tại TP.HCM, Củ Chi, Tây Ninh, Đồng Nai, đồng thời phục vụ nhu cầu mua lẻ của người dân quanh khu vực.

Linh vật ngựa sau 1 tuần thi công.

Do bận rộn theo dõi, chăm sóc hoa trong giai đoạn cao điểm, ông Kiệt đã giao việc thiết kế tiểu cảnh Tết cho con trai là Huỳnh Nhựt Hào đảm nhận. Anh Hào cho biết ý tưởng làm linh vật ngựa rơm được anh nghiên cứu, học hỏi, sau đó cùng nhóm bạn 5 người và nhờ thêm một nghệ nhân tại địa phương thực hiện.

Linh vật ngựa được trang trí đèn màu, lung linh khi về đêm.

Để hoàn thành linh vật, nhóm đã sử dụng gần 50 cuộn rơm thô, tất bật thi công, lắp đặt liên tục trong khoảng một tuần. Công trình được hoàn thiện vào ngày 31-1, tổng kinh phí khoảng 10 triệu đồng. Theo anh Hào, việc tạo hình chú ngựa tung vó, có đôi cánh thiên thần nhằm mang lại cảm giác mới lạ, mạnh mẽ và khác biệt so với các tiểu cảnh những năm trước.

Các tiểu cảnh tại vườn hoa được nhiều bạn trẻ rất thích thú.

“Hàng năm gia đình tôi đều làm tiểu cảnh để mọi người đến chụp ảnh. Năm nay là năm Bính Ngọ, con ngựa mang kỳ vọng một năm mới bứt phá, người ta hay nói "mã đáo thành công" nên tôi muốn tạo hình ngựa lạ mắt hơn để mọi người cùng chụp ảnh”, anh Hào chia sẻ.

Những chậu hoa đã được gia đình anh Hào bán cho thương lái xuất ra thị trường Tết 2026.

Vườn hoa nhộn nhịp mỗi buổi tối khi lên đèn.

Sau khi hoàn thành, linh vật ngựa rơm nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người dân. Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước sự sáng tạo, công phu của tiểu cảnh, góp phần tạo không khí rộn ràng, tươi mới cho vườn hoa Tết và mùa xuân Bính Ngọ 2026 tại địa phương.