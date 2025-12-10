Lâm Đồng thông báo nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh 10/12/2025 17:22

(PLO)- Ủy ban bầu cử tỉnh Lâm Đồng ra thông báo tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh.

Ủy ban bầu cử tỉnh Lâm Đồng vừa ra thông báo tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI; tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng trong kỳ họp thường lệ cuối năm 2025.

Theo đó, hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI: Nộp hai bộ hồ sơ ứng cử, gồm: Đơn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (theo mẫu số 01/HĐBC-QH); sơ yếu lý lịch đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội có đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc UBND cấp xã nơi người ứng cử thường trú; tiểu sử tóm tắt đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội; bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử đại biểu Quốc hội.

Đối với hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031: Nộp một bộ hồ sơ ứng cử, gồm: Đơn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 - 2031; sơ yếu lý lịch có đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc UBND cấp xã nơi người ứng cử thường trú; tiểu sử tóm tắt; bản kê khai tài sản, thu nhập.

Mỗi bộ Hồ sơ ứng cử của người ứng cử Đại biểu Quốc hội; HĐND tỉnh có hai ảnh chân dung màu, nền trắng cỡ 4cm x 6 cm (không kể ảnh dán trên sơ yếu lý lịch và tiểu sử tóm tắt).

Ông Nguyễn Hữu Thông - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tại nghị trường.

Người ứng cử thực hiện việc kê khai đầy đủ, chính xác các nội dung theo hướng dẫn đối với các mẫu văn bản sử dụng trong hồ sơ ứng cử của Hội đồng bầu cử Quốc gia và được đăng tải trên Website Sở Nội vụ Lâm Đồng (snv.lamdong.gov.vn - Mục Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031).

Việc kê khai có thể thực hiện bằng cách viết tay hoặc đánh máy nhưng phải bảo đảm đúng theo các mẫu văn bản trong hồ sơ ứng cử do Hội đồng bầu cử Quốc gia ban hành. Người ứng cử ký vào từng trang văn bản của hồ sơ ứng cử…

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Cơ quan thường trực của Ủy ban bầu cử tỉnh Lâm Đồng, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng: Tầng 7 - Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần Phú, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 15-12-2025 và kết thúc vào 17 giờ ngày 1-2-2026.

Riêng thứ Bảy, ngày 31-1-2026 và Chủ nhật, ngày 1-2-2026, Ủy ban bầu cử tỉnh cử người trực để nhận hồ sơ ứng cử.

Trong quá trình khai hồ sơ ứng cử có vấn đề gì chưa rõ đề nghị liên hệ với Sở Nội vụ (qua số điện thoại 02633.834.227) để được hướng dẫn cụ thể.