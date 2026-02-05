Xác định được danh tính 2 liệt sĩ vừa được tìm thấy ở Quảng Trị 05/02/2026 12:58

(PLO)- Nhờ các thông tin trên di vật của năm liệt sĩ nên cơ quan chức năng đã nhanh chóng xác định được danh tính hai liệt sĩ.

Ngày 5-2, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị cho biết đã xác định được danh tính của 2 liệt sĩ vừa được tìm thấy ở xã Đakrông.

Theo đó, danh tính của hai liệt sĩ vừa được tìm thấy là Nguyễn Minh Thuận, quê tỉnh Thái Nguyên và Trịnh Ngọc Tạc, quê ở tỉnh Thanh Hóa.

Nhiều di vật được tìm thấy.

Trước đó, ngày 9 đến ngày 20-1, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ (Đội 584), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị phát hiện và cất bốc được năm hài cốt liệt sĩ tại thôn Trại Cá, xã Đakrông.

Từ các thông tin trên di vật được tìm thấy, Đội Quy tập đã nhanh chóng xác định được hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Thuận có mảnh giấy ghi họ tên, hài cốt liệt sĩ Trịnh Ngọc Tạc có mảnh đạn khắc tên. Từ đây làm căn cứ để xác định danh tính, nhân thân hai liệt sĩ.

Người thân của các liệt sĩ được tìm thấy mong muốn đưa hài cốt về an táng tại quê nhà.

Khi có kết luận chính thức, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã phối hợp đưa hài cốt các liệt sĩ Nguyễn Minh Thuận và Trịnh Ngọc Tạc về quê hương an táng theo nguyện vọng của gia đình.

Bên cạnh đó, 3 hài cốt liệt sĩ khác cũng phát hiện thêm hai di vật khắc tên như mảnh giấy có nội dung “Trần Văn Siếu, 3/3 (hoặc 8/8)” và cây bút khắc tên “Vương Chí Cao”.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ danh tính các hài cốt liệt sĩ này.