Khánh thành Công trình tôn tạo Di tích Quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô 14/11/2025 11:30

(PLO)- Sau nhiều nỗ lực, công trình tôn tạo Di tích Quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô ở Quảng Trị đã được hoàn thành.

Ngày 14-11, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô (tỉnh Quảng Trị), UBND tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức lễ khánh thành Công trình tôn tạo Di tích Quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng đại biểu dâng hương, dâng hoa tại nhà tưởng niệm.

﻿Ảnh: MINH TRƯỜNG



Tham dự buổi lễ có Phu nhân Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Ngô Phương Ly, cùng lãnh đạo các tỉnh, thành phố, ban, bộ ngành.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhắc lại cách đây tròn 53 năm, vào ngày 14-11-1972, tại mảnh đất này, 8 thanh niên xung phong và 5 chiến sĩ pháo binh đã anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ trên tuyến Đường 20 - Quyết thắng.

Ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Trong suốt những năm 1966-1973, số lượng bom đạn đế quốc Mỹ ném xuống tuyến đường này nhiều không kể xiết.

Máu, mồ hôi và nước mắt của biết bao bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, công nhân giao thông và nhân dân ta đã nhuộm đỏ từng tấc đất nơi này; góp phần viết nên khúc tráng ca bất tử trong dòng chảy lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Công trình tôn tạo Di tích Quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô với các hạng mục như lập phần mộ chung của 13 Liệt sĩ tại cửa hang, nơi các Anh các Chị đã mãi mãi nằm xuống.

Phu nhân Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Ngô Phương Ly dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Hạng mục cải tạo khuôn viên cảnh quan khu di tích là công trình tri ân mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị rất vinh dự nhận được từ gia đình Tổng Bí thư Tô Lâm.

Đặc biệt, Phu nhân Ngô Phương Ly khi lần đầu về dâng hương khu di tích, đã dành tình cảm cho anh linh các Anh hùng liệt sĩ và phát tâm tài trợ toàn bộ kinh phí xây dựng công trình ý nghĩa này.

Công trình được thực hiện công phu, trang nghiêm và hài hòa với cảnh quan thiên nhiên núi rừng Trường Sơn.

Nơi đây không chỉ là một di tích lịch sử đặc biệt, mà còn là địa chỉ đỏ – điểm đến linh thiêng trong hành trình tri ân, giáo dục truyền thống yêu nước của nhân dân tỉnh Quảng Trị nói riêng và cả nước nói chung.

Bà Mai Thị Liên xúc động trước ngôi mộ chung sau 53 năm chờ đợi quy tập, trong đó có anh trai bà. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Rơi nước mắt trước phần mộ chung của các liệt sĩ, bà Mai Thị Liên (xã Hải An, tỉnh Ninh Bình) là em gái của liệt sĩ Mai Đức Hùng, xúc động cảm ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm, nỗ lực tìm kiếm hài cốt của các liệt sĩ hy sinh tại nơi đây để tập kết, an táng sau 53 năm.

Trước đó, ngày 8-11, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ do Đội Quy tập 589 tìm kiếm tại xã Thượng Trạch.

Thân nhân liệt sĩ thắp hương tại ngôi mộ chung trước cửa hang. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Trong quá trình tôn tạo cảnh quan khuôn viên Hang Tám Cô, tại vị trí cửa hang cũ đã bị sập, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 589 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Hang Tám Thanh niên xung phong (Hang Tám Cô), Đường 20 - Quyết Thắng.

Hài cốt liệt sĩ và di vật được quy tập hiện nay đã được Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 589 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị quàn tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ Tám Thanh niên xung phong thuộc Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng để thờ cúng.

Thể theo nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ, UBND tỉnh Quảng Trị đã đề nghị Công ty Cổ phần Gene Story tạo điều kiện, hỗ trợ từ nguồn xã hội hóa để giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ, đến nay đã cho tám kết quả ADN trùng khớp với mẫu thân nhân liệt sĩ.

Đồng thời, theo nguyện vọng của các gia đình liệt sĩ, các hài cốt liệt sĩ, di vật và mẫu giám định ADN được an táng tại một ngôi mộ chung được xây dựng ở lối vào Hang Tám Cô để tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ và giáo dục truyền thống cách mạng.