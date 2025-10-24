EU nhất trí viện trợ Ukraine, vẫn chưa chốt việc sử dụng tài sản Nga 24/10/2025 05:42

(PLO)- Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí đáp ứng nhu cầu tài chính cấp bách của Ukraine nhưng chưa thông qua việc sử dụng tài sản Nga bị đóng băng để viện trợ Kiev.

Ngày 23-10, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí đáp ứng nhu cầu tài chính cấp bách của Ukraine trong hai năm tới, nhưng chưa đi đến việc ủng hộ việc sử dụng tài sản Nga bị đóng băng để đảm bảo khoản vay cho Kiev, theo hãng tin Reuters.

“Hội đồng châu Âu cam kết sẽ giải quyết nhu cầu tài chính cấp bách của Ukraine cho giai đoạn 2026-2027, bao gồm cả các nỗ lực quân sự và quốc phòng của nước này” - theo văn kiện được toàn bộ các nhà lãnh đạo EU, trừ Hungary, thông qua tại hội nghị thượng đỉnh ở Brussels.

Văn kiện cũng yêu cầu Ủy ban châu Âu sớm trình bày “các phương án hỗ trợ tài chính dựa trên đánh giá về nhu cầu tài chính của Ukraine”.

EU nhất trí viện trợ Ukraine, vẫn chưa chốt việc sử dụng tài sản Nga. Ảnh: ETF

Tài liệu này cũng nêu rõ rằng, theo quy định pháp luật EU, “tài sản của Nga sẽ tiếp tục bị phong tỏa cho đến khi Nga chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine và bồi thường thiệt hại do chiến tranh gây ra”.

Tuy nhiên, văn bản không nêu rõ việc ủng hộ sử dụng các tài sản này để cấp khoản “vay bồi thường” trị giá khoảng 140 tỉ euro (163 tỉ USD) như đề xuất của Ủy ban châu Âu được nhiều quốc gia thành viên EU ủng hộ.

Nhiều nhà ngoại giao EU từng kỳ vọng các nhà lãnh đạo sẽ yêu cầu Ủy ban châu Âu đưa ra một đề xuất pháp lý chính thức về kế hoạch khoản vay bồi thường dựa trên tài sản của Nga.

Tuy nhiên, Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, quốc gia đang nắm giữ các tài sản bị đóng băng của Nga thông qua trung tâm lưu ký chứng khoán Euroclear, đã đưa ra ba yêu cầu nhằm đảm bảo Bỉ không phải gánh toàn bộ rủi ro.

Ba yêu cầu bao gồm tất cả các nước EU cùng chia sẻ chi phí cho bất kỳ vụ kiện nào do Nga khởi xướng và đóng góp tài chính trong trường hợp số tiền này phải hoàn trả. Ông De Wever cũng nói rằng các tài sản Nga bị đóng băng ở những quốc gia khác cũng nên được đưa vào cơ chế này.

“Nếu các yêu cầu được đáp ứng, chúng tôi có thể thúc đẩy hành động. Nếu không, tôi sẽ làm mọi cách ở cấp độ châu Âu và cả cấp quốc gia, về mặt chính trị và pháp lý, để ngăn chặn quyết định này” - ông De Wever nói khi đến hội nghị.

“Phải có sự minh bạch về rủi ro. Phải có sự minh bạch về cơ sở pháp lý của quyết định này” - nhà lãnh đạo Bỉ nhấn mạnh.

Nga và Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Động thái của EU được đưa ra chỉ một ngày sau khi khối nhất trí thông qua gói trừng phạt thứ 19 đối với Moscow. Gói trừng phạt này đưa ra lệnh cấm đầu tiên của khối đối với việc nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Moscow kể từ ngày 1-1-2027.