Chiến sự Nga-Ukraine 24-10: Cơ sở năng lượng, vũ khí hai bên bị nhắm mục tiêu; Trao đổi hơn 1.000 thi thể tử sĩ; Lithuania tố máy bay Nga xâm phạm không phận 24/10/2025 08:41

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang; Moscow-Kiev tấn công loạt mục tiêu năng lượng, vũ khí quan trọng của nhau, trao đổi hơn 1.000 thi thể binh sĩ tử trận; Lithuania tố 2 máy bay quân sự Nga xâm phạm không phận.

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày 23-10 ghi nhận những diễn biến nóng trên khắp các mặt trận.

Ukraine xác nhận tấn công nhà máy lọc dầu Ryazan của Nga

. Ngày 23-10, Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận lực lượng nước này đã thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào 2 mục tiêu chiến lược trên lãnh thổ Nga, theo tờ The Kyiv Independent.

2 mục tiêu này gồm: nhà máy lọc dầu Ryazan và kho đạn gần thị trấn Valuyki, tỉnh Belgorod.

Theo thông báo, cuộc tấn công vào kho đạn gần Valuyki đã phá hủy mục tiêu, gây ra nhiều vụ nổ dây chuyền và kích nổ lượng lớn đạn dược của Nga. Khu vực này lâu nay được sử dụng làm trung tâm hậu cần và kho vũ khí phục vụ chiến dịch quân sự của Nga gần biên giới Ukraine.

Binh sĩ Ukraine hoạt động trên chiến trường. Ảnh: BỘ TỔNG THAM MƯU QUÂN ĐỘI UKRAINE

Tại thành phố Ryazan, người dân địa phương báo cáo nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn và nhìn thấy đám cháy dữ dội gần nhà máy lọc dầu. Cùng ngày, phía Ukraine xác nhận cơ sở này đã bị tấn công thành công.

“Các vụ nổ được ghi nhận tại khu vực mục tiêu, sau đó là một đám cháy quy mô lớn” - Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết trong thông cáo.

Nhà máy lọc dầu Ryazan là một trong những cơ sở năng lượng quan trọng của Nga, có vai trò lớn trong việc cung cấp nhiên liệu cho khu vực trung tâm nước này.

Cơ sở này đã nhiều lần trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng drone kể từ đầu năm 2025, khi Ukraine tăng cường chiến dịch nhằm vào hạ tầng năng lượng và hậu cần của Nga. Việc gián đoạn hoạt động tại đây có thể ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng nhiên liệu và ổn định kinh tế trong nước Nga.

. Trong khi đó, phía Ukraine cũng hứng chịu nhiều đợt không kích quy mô lớn. Giới chức địa phương cho biết ít nhất 3 người thiệt mạng và 69 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga trong ngày qua.

Không quân Ukraine cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ 92 trong tổng số 130 UAV tấn công, chủ yếu là loại Shahed, được phóng trong đêm 23-10 từ hướng Nga về Ukraine. Các vụ nổ được ghi nhận tại 11 địa điểm khác nhau trên toàn quốc.

Các đợt tấn công của Nga khiến 6 người thiệt mạng, 29 người bị thương tại Kiev và vùng phụ cận. Ở Kharkiv, 1 người chết, nhiều người bị thương do UAV đánh trúng trường học. Kherson, Sumy và Donetsk cũng ghi nhận thêm thương vong, theo giới chức Ukraine.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine công bố lực lượng Nga đã chịu khoảng 920 thương vong trên các mặt trận trong ngày qua.

Nga tuyên bố tấn công loạt cơ sở năng lượng và kho UAV của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng của họ đã tiến hành loạt đòn tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, kho nhiên liệu và khu vực lắp ráp, lưu trữ máy bay không người lái tầm xa của Ukraine trong ngày 23-10.

Ngoài ra, Nga còn nhắm vào các vị trí đóng quân tạm thời của lực lượng vũ trang Ukraine và nhóm lính đánh thuê nước ngoài tại 152 địa điểm, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga, không quân chiến thuật, pháo binh và các đơn vị UAV của Moscow đã phối hợp tấn công “các cơ sở hỗ trợ hoạt động của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine”, trong đó có các nhà xưởng sản xuất và kho vũ khí.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Ukraine đã thiệt hại khoảng 1.580 binh sĩ trong ngày qua trên toàn tuyến giao tranh.

. Trong đó, nhóm tác chiến phía Bắc của Nga tuyên bố gây thương vong cho 195 binh sĩ Ukraine ở khu vực Sumy và Kharkiv.

. Nhóm tác chiến phía Tây gây thiệt hại hơn 230 binh sĩ ở Kharkiv và Donetsk.

. Nhóm tác chiến Trung tâm ghi nhận hơn 535 thương vong ở Donetsk.

. Các nhóm tác chiến phía Đông, Nam và Dnepr cũng được cho là đã tiêu diệt tổng cộng hơn 600 binh sĩ Ukraine, phá hủy nhiều xe tăng, thiết giáp và pháo hạng nặng.

Phía Nga cho biết thêm rằng lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 293 UAV và 3 bom dẫn đường của Ukraine trong ngày 23-10.

Nga trao trả 1.000 thi thể binh sĩ tử trận cho Ukraine

Ngày 23-10, ông Vladimir Medinsky - trợ lý tổng thống Nga - thông báo Nga đã bàn giao 1.000 thi thể binh sĩ tử trận cho Ukraine để đổi lấy 31 thi thể binh sĩ Nga, TASS đưa tin.

“Nga đã trao cho Ukraine 1.000 thi thể binh sĩ thiệt mạng theo các thỏa thuận đạt được tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Đổi lại, Ukraine bàn giao 31 thi thể quân nhân Nga cho chúng tôi” - ông Medinsky viết trên Telegram.

Phía Ukraine cùng ngày cũng xác nhận đã tiếp nhận 1.000 thi thể binh sĩ tử trận do Nga bàn giao.

Theo The Kyiv Independent, Cơ quan Điều phối về xử lý tù binh chiến tranh của Ukraine cho biết các chuyên gia Bộ Nội vụ và cơ quan điều tra sẽ tiến hành giám định để xác định danh tính những binh sĩ này.

Lithuania tố 2 máy bay quân sự Nga xâm phạm không phận

Tổng thống Lithuania - ông Gitanas Nauseda cáo buộc hai máy bay quân sự Nga đã xâm phạm không phận nước này trong tối 23-10.

Theo quân đội Lithuania, 1 tiêm kích Su-30 và 1 máy bay tiếp nhiên liệu Il-78 của Nga đã bay sâu khoảng 700 m vào không phận Lithuania và lưu lại trong khoảng 18 giây.

“Đây là hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của Lithuania” - ông Nauseda tuyên bố, đồng thời cho biết Bộ Ngoại giao Lithuania sẽ triệu tập đại diện ngoại giao Nga để phản đối vụ việc.

Nga chưa lên tiếng về thông tin trên.