Trợ lý ông Putin tuyên bố sẽ kiện báo Washington Post 29/10/2025 18:43

(PLO)- ông Kirill Dmitriev - trợ lý kinh tế của Tổng thống Nga Vladimir Putin - tuyên bố sẽ kiện tờ báo Mỹ Washington Post vì nhiều lần trích dẫn sai lời ông.

Ngày 28-10, ông Kirill Dmitriev - trợ lý kinh tế của Tổng thống Nga Vladimir Putin - cho biết ông sẽ kiện tờ Washington Post vì cáo buộc tờ báo này 2 lần trích dẫn sai lời ông chỉ trong 2 tuần, đài RT đưa tin.

Ông Dmitriev cũng là đặc phái viên của Tổng thống Nga về Hợp tác đầu tư và kinh tế với nước ngoài, đồng thời là Tổng giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF).

“Chúng tôi sẽ khởi kiện. Chúng tôi đã cho họ đủ thời gian để chỉnh sửa các trích dẫn trong bài viết, nhưng họ vẫn không làm” - ông Dmitriev viết trên tài khoản X.

Ông Kirill Dmitriev - trợ lý kinh tế của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Ông không dẫn đường liên kết bài báo hay chỉ rõ phát ngôn nào bị bóp méo, song kêu gọi tờ báo đính chính, xin lỗi và “cuối cùng hãy học lấy bài học này".

Phía The Washington Post chưa lên tiếng về thông tin trên.

Trước đó, ông Dmitriev từng chỉ trích tờ báo Mỹ “bóp méo sự thật” khi tờ này lấy lại nội dung từ một kênh Telegram khác và coi đó là phát ngôn của ông trong bài viết đăng ngày 18-10.

Khi đó, Washington Post đăng bài viết cho rằng ông Dmitriev từng phát biểu: “Chuyến công du của ông Zelensky có thể được tóm gọn trong một câu: Ông Putin lại một lần nữa vượt mặt tất cả".

Đáp lại, người đứng đầu RDIF khẳng định tờ báo đã xuyên tạc sự thật khi gán ghép lời nói không có thật cho ông, đồng thời yêu cầu tờ báo đính chính, xin lỗi và tiến hành rà soát nội bộ, theo hãng thông tấn TASS.

Sau đó, tờ báo đã đăng đính chính, thừa nhận bài viết trước “gán nhầm phát biểu” cho ông.

Chia sẻ về chuyến thăm Mỹ ngày 26-10, ông Dmitriev nói phái đoàn Nga đã truyền đạt rõ ràng với phía Mỹ rằng “chỉ đối thoại mang tính xây dựng và tôn trọng mới đem lại kết quả. Mọi nỗ lực gây sức ép với Nga đều vô nghĩa".

Ông cũng nhấn mạnh lại lập trường của Moscow rằng xung đột Ukraine chỉ có thể được giải quyết bằng cách “xóa bỏ các nguyên nhân gốc rễ của nó".