Chiến sự Nga-Ukraine 29-10: Đụng độ dữ dội toàn chiến tuyến; Ukraine lần đầu dùng tên lửa nội địa Flamingo và Ruta

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang, đụng độ dữ dội toàn chiến tuyến; ông Zelensky xác nhận Ukraine lần đầu dùng tên lửa Flamingo và Ruta trong chiến đấu.

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày 28-10 ghi nhận những diễn biến nóng trên khắp các mặt trận.

Ukraine tuyên bố tấn công radar và bệ phóng tên lửa Nga

. Cục Tình báo quân đội Ukraine (HUR) ngày 28-10 cho biết đã tấn công hai trạm radar và một bệ phóng tên lửa phòng không của Nga ở vùng Donbass (miền đông Ukraine), theo tờ The Kyiv Independent.

Theo video công bố trên Telegram, đơn vị đặc nhiệm “Ghost” của HUR đã liên tục tấn công các hệ thống phòng không Nga trong hai tuần qua, phá hủy hai radar tầm thấp 48Ya6-K1 Podlet và một bệ phóng 9A82 thuộc tổ hợp S-300V.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, từ đầu ngày 28-10 đã ghi nhận 76 vụ đụng độ dọc toàn mặt trận.

Binh sĩ Ukraine hoạt động trên chiến trường.

Quân Nga tiếp tục tấn công dọc biên giới, pháo kích các khu vực Bila Bereza, Yastrubshchyna và Kucherivka (tỉnh Sumy), thực hiện 8 cuộc không kích, nã 21 quả bom dẫn đường và 79 đợt pháo kích.

Ukraine cho biết đã đẩy lùi nhiều đợt tấn công ở Kam’yanka, Kupiansk, Lyman và Kostiantynivka. Hướng Pokrovsk (Donetsk) ghi nhận giao tranh khốc liệt nhất với 23 cuộc tấn công, trong khi Oleksandrivka có tới 16 trận đánh, 13 trong số đó đã bị đẩy lùi.

Tại Orikhiv và Huliaipole (tỉnh Zaporizhia), không quân Nga tiếp tục không kích, song Ukraine tuyên bố giữ vững phòng tuyến. Ở Pridniprovskyi (tỉnh Dnipropetrovsk), 2 cuộc tấn công của Nga thất bại, buộc quân Moscow phải rút lui.

Ukraine lần đầu dùng tên lửa Flamingo và Ruta

Ngày 27-10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đã lần đầu tiên sử dụng hai loại tên lửa tầm xa do nước này tự sản xuất - Flamingo và Ruta - trong chiến đấu, đồng thời ca ngợi hiệu quả của chúng.

“Tất cả những gì chúng tôi đang làm là để năm nay có thể tiến hành không chỉ một, hai hay ba cuộc thử nghiệm, mà là một nỗ lực thực sự nghiêm túc” - Đài Truyền hình công cộng Ukraine Suspilne dẫn lời ông Zelensky.

Ông Zelensky không tiết lộ thời gian và địa điểm hai loại tên lửa này được triển khai.

Trong bối cảnh thiếu hụt nhân lực và hỏa lực, Ukraine ngày càng phụ thuộc vào năng lực tấn công tầm xa, bao gồm vũ khí do phương Tây cung cấp và các thiết bị tự chế, để tấn công sâu vào hậu phương Nga, làm gián đoạn hậu cần và bào mòn sức chiến đấu của đối phương.

Khi viện trợ quân sự từ phương Tây giảm dần, Kiev buộc phải đẩy mạnh sản xuất vũ khí trong nước và kêu gọi hỗ trợ tài chính từ các đồng minh, khẳng định nước này đã “có đầy đủ năng lực kỹ thuật".

Ông Zelensky cũng thừa nhận kho dự trữ tên lửa tầm xa của châu Âu đang cạn kiệt, cho biết hiện Ukraine chỉ còn số lượng “bình thường” tên lửa Storm Shadow của Anh và “một lượng nhỏ hơn” tên lửa SCALP của Pháp, theo hãng thông tấn Interfax-Ukraine.

Tên lửa Flamingo từng được ông Zelensky ca ngợi hồi tháng 8 là “loại thành công nhất” trong kho vũ khí của Ukraine.

UAV tiến gần thủ đô Moscow

Thị trưởng Moscow - ông Sergey Sobyanin cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ ba máy bay không người lái (UAV) khi chúng tiến gần thủ đô, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Ông Sobyanin nói rằng một UAV bị bắn rơi vào rạng sáng 29-10 (giờ địa phương), sau đó hai chiếc khác cũng bị phá hủy chỉ vài phút sau.

“Lực lượng cứu hộ đang làm việc tại khu vực nơi các mảnh vỡ rơi xuống” - ông viết trên kênh Max của mình.

Nga cập nhật tình hình chiến sự

Trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 28-10, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng Ukraine thiệt hại khoảng 1.420 binh sĩ trong các trận giao tranh dọc toàn tuyến mặt trận.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine.

. Theo Bộ này, nhóm tác chiến phía Bắc của Nga đã gây thiệt hại khoảng 205 binh sĩ Ukraine, phá hủy 2 xe bọc thép cùng nhiều kho đạn và trạm radar.

. Nhóm tác chiến phía Tây báo cáo đã loại khỏi vòng chiến hơn 220 binh sĩ, 4 xe bọc thép và tiêu diệt một nhóm lính Ukraine khi họ tìm cách vượt sông Oskol.

. Nhóm tác chiến phía Nam gây thiệt hại khoảng 210 binh sĩ, phá hủy 7 xe bọc thép và 5 pháo dã chiến.

. Nhóm tác chiến Trung tâm tuyên bố loại hơn 480 binh sĩ, 4 xe bọc thép và 1 pháo M777 do Mỹ sản xuất.

. Nhóm tác chiến phía Đông loại khoảng 265 binh sĩ Ukraine khỏi vòng chiến, phá huỷ 5 xe bọc thép và 1 kho hậu cần.

. Riêng Nhóm tác chiến Dnepr báo cáo hạ khoảng 40 binh sĩ và 1 xe bọc thép của đối phương.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết lực lượng nước này đã tấn công một sân bay quân sự và đoàn tàu chở vũ khí của Ukraine, đồng thời bắn hạ 124 UAV của Kiev trong ngày qua.