Nga ‘đang trên đường hướng tới hòa bình’ ở Ukraine 30/10/2025 06:36

(PLO)- Ông Kirill Dmitriev - trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin - khẳng định Moscow “đang trên con đường hướng tới hòa bình” ở Ukraine, đồng thời nhấn mạnh đối thoại là chìa khóa giải quyết xung đột.

Ngày 29-10, ông Kirill Dmitriev - trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin - nói rằng Nga tin tưởng rằng họ “đang trên con đường” đi tới giải pháp cho xung đột Ukraine, đài RT đưa tin.

Ông Dmitriev cũng là đặc phái viên của Tổng thống Nga về Hợp tác đầu tư và kinh tế với nước ngoài, đồng thời là Tổng giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF).

"Chúng tôi tin rằng mình đang trên con đường hướng tới hòa bình [ở Ukraine], và với tư cách là những người kiến tạo hòa bình, chúng tôi cần biến điều đó thành hiện thực” - ông ông Dmitriev nói tại Diễn đàn Sáng kiến Đầu tư Tương lai ở thủ đô Riyadh (Saudi Arabia) ngày 29-10.

Ông Kirill Dmitriev - trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Khi được hỏi liệu hòa bình ở Ukraine có thể đạt được trong vòng một năm tới hay không, ông Dmitriev đáp: “Chúng tôi tin là có".

Là một nhân vật chủ chốt trong tiến trình dàn xếp xung đột Ukraine, ông Dmitriev - người tuần trước vừa có chuyến thăm Mỹ để gặp gỡ các quan chức trong chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm thúc đẩy sáng kiến hòa bình - nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại.

“Một khi hiểu được quan điểm của nhau, luôn có thể tìm ra giải pháp” - đặc phái viên này nói.

Ông Dmitriev trước đó từng cảnh báo Washington không nên lặp lại cách tiếp cận của cựu Tổng thống Joe Biden, cho rằng chính sách dựa trên đối đầu của chính quyền tiền nhiệm ở Nhà Trắng đã chứng minh là không hiệu quả.

Ông Dmitriev nói thêm: “Chúng tôi vui mừng khi thấy thế giới đang thay đổi theo hướng nhiều đối thoại và thấu hiểu lẫn nhau hơn".

Theo RT, Moscow khẳng định nước này tìm kiếm một giải pháp bền vững để chấm dứt xung đột, trong khi Kiev và các nước phương Tây liên tục kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. Nga cho rằng điều đó sẽ chỉ giúp Ukraine củng cố lại lực lượng và tiếp nhận thêm vũ khí.

Đầu tháng này, ông Trump đã đề xuất tổ chức một hội nghị thượng đỉnh với ông Putin tại Hungary, và Moscow đã bày tỏ sẵn sàng tham dự.

Tuy nhiên, hai bên sau đó hoãn hội nghị, với phía Mỹ cho rằng Moscow “thiếu cam kết” đối với tiến trình hòa bình. Ông Trump cũng kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức dọc tiền tuyến và áp đặt thêm lệnh trừng phạt mới với Nga.

Điện Kremlin lên án quyết định này là một bước đi “thiếu thiện chí”, gây tổn hại đến triển vọng khôi phục quan hệ giữa hai nước, song khẳng định Moscow vẫn cam kết đối thoại và cải thiện quan hệ song phương.