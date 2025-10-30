Nga công bố video mới về siêu tên lửa Burevestnik 30/10/2025 05:35

(PLO)- Nga vừa công bố một video mới về siêu tên lửa Burevestnik chạy bằng năng lượng hạt nhân và có tầm bắn không giới hạn.

Ngày 29-10, Nga công bố đoạn video mới về tên lửa hành trình Burevestnik tầm bắn không giới hạn.

Siêu tên lửa Burevestnik, dựa trên những phát triển mới nhất trong công nghệ lò phản ứng hạt nhân, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và đã được phóng thử nghiệm thành công vào tuần trước.

Nga công bố đoạn video mới về tên lửa hành trình Burevestnik tầm bắn không giới hạn. Nguồn: RT

Tên lửa 9M739 Burevestnik, có nghĩa là "chim bão" và còn được gọi là SSC-X-9 "SKYFALL" theo phân loại của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), là một trong số ít vũ khí chiến lược mới được Nga phát triển trong những năm gần đây.

Tên lửa được trang bị một lò phản ứng hạt nhân nhỏ và không bị giới hạn nhiên liệu, giúp Burevestnik có tầm bắn gần như không giới hạn. Siêu tên lửa Burevestnik có thể đạt tốc độ lên tới 1.300 km/giờ và có khả năng cơ động cao ở độ cao từ 25 đến 100 m, cho phép xuyên thủng các hệ thống phòng không hiện đại.

Siêu tên lửa Burevestnik cũng được cho là không thể bị phát hiện bởi radar thông thường và chỉ có thể được theo dõi bởi các vệ tinh chuyên dụng trong giai đoạn phóng và tăng tốc.

Loại vũ khí này đã được phát triển từ năm 2001 nhưng chỉ được Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố vào năm 2018. Ông Putin mô tả đây là loại vũ khí độc nhất vô nhị không theo quỹ đạo đạn đạo.

Theo ông Putin, bộ phận động lực của tuabin chạy bằng năng lượng hạt nhân của tên lửa "có công suất tương đương với lò phản ứng của tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, nhưng kích cỡ nhỏ hơn 1.000 lần".

"Điều quan trọng là trong khi một lò phản ứng hạt nhân thông thường khởi động trong vài giờ, vài ngày, hoặc thậm chí vài tuần, thì lò phản ứng hạt nhân này khởi động trong vài phút hoặc vài giây. Đó là một thành tựu to lớn" - Tổng thống Putin nói hôm 29-10.

Tổng thống Putin lưu ý rằng hệ thống đẩy chạy bằng năng lượng hạt nhân có tiềm năng được ứng dụng trong dân sự, bên cạnh mục đích quân sự. Ví dụ, nó có thể được áp dụng trong tương lai để giải quyết vấn đề an ninh năng lượng ở Bắc Cực và chương trình khám phá Mặt Trăng.

Tuần trước, Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov hôm 26-10 cho biết quá trình thử nghiệm tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân Burevestnik đã hoàn tất, theo hãng thông tấn TASS.

Ông Gerasimov cho biết tên lửa hạt nhân Burevestnik đã được phóng thử ngày 21-10, hoàn tất hành trình bay kéo dài khoảng 15 giờ và đạt độ dài hành trình tới 14.000 km. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng “đây chưa phải là giới hạn” của dòng tên lửa này.