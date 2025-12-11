Fed cắt giảm lãi suất lần thứ 3 trong năm, giá USD giảm 11/12/2025 07:35

(PLO)- Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) lần thứ 3 trong năm 2025 cắt giảm lãi suất cơ bản 0,25% và dự báo trong năm 2026 lãi suất có thể giảm thêm 1% nữa.

Tỉ giá giữa đồng USD và các đồng tiền chủ chốt khác hôm 10-12 giảm sau khi Cục Dữ trữ liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất lần thứ ba liên tiếp trong năm 2025, theo tờ Bloomberg.

Sau kỳ họp kéo dài 2 ngày, Ủy ban Thị trường Mở liên bang (FOMC) – cơ quan hoạch định chính sách của Fed – tuyên bố giảm lãi suất cơ bản thêm 0,25%, đưa biên lãi suất xuống còn 3,5-3,75%.

Theo báo cáo của FOMC, các số liệu cập nhật cho thấy hoạt động kinh tế tại Mỹ đang được mở rộng với tốc độ vừa phải, tăng trưởng việc làm chậm lại trong năm nay và tỉ lệ thất nghiệp tính tới tháng 9 đã tăng nhẹ. Do đó, Fed quyết định hạ lãi suất cho vay qua đêm thêm 0,25% để thúc đẩy đạt các mục tiêu kinh tế đã đề ra.

Logo của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tại trụ sở cơ quan này tại thủ đô Washington DC. Ảnh: CNBC

Fed dự báo rằng cho tới cuối năm 2026, lãi suất cơ bản có thể sẽ giảm thêm 1% nữa. Cơ quan này kỳ vọng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ sẽ tăng 2,3% trong năm 2026, cao hơn dự báo hồi tháng 9 là 1,8%. Cùng với đó, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) sẽ chỉ còn 2,4% và tỉ lệ thất nghiệp là 4,4%.

Dù vậy, quyết định này không nhận được sự đồng thuận tuyệt đối từ thống đốc các ngân hàng thành viên. Chi nhánh Fed tại TP Chicago (bang Illinois) và TP Kansas (bang Kansas) cho rằng nên giữ nguyên lãi suất, trong khi ông Stephen Miran, một trong 7 thành viên Hội đồng Thống đốc Fed, vẫn giữ nguyên lập trường cần cắt giảm lãi suất mạnh mẽ hơn, khoảng 0,5%.

Trong cuộc họp báo sau cuộc họp FOMC, Chủ tịch Fed Jerome Powell nói rằng việc cắt giảm lãi suất 0,25% là một “quyết định khó khăn” và bản thân ông có thể hiểu được lập trường của từng luồng ý kiến ủng hộ hay phản đối.

Ông Powell tự tin rằng các nhà hoạch định chính sách Mỹ đang ở trong bối cảnh thuận lợi, có thể “chờ xem nền kinh tế phát triển như thế nào” để đưa ra các quyết định tiếp theo.

Ông Powell cũng nhấn mạnh rằng tất cả nỗ lực của ông đều hướng tới mục tiêu kiểm soát lạm phát và thúc đẩy thị trường lao động, để có thể “bàn giao công việc cho người kế nhiệm với một nền kinh tế đang ở trạng thái tốt”.

Trong tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ bắt đầu phỏng vấn các ứng viên có thể thay thế ông Powell. Một số ứng viên đã được xác định như cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh và đương kim Giám đốc Hội đồng Kinh tế quốc gia (NEC) Kevin Hassett, theo hãng tin CNBC.

Đây là lần thứ ba trong vòng 4 tháng qua Fed giảm lãi suất trong nỗ lực mở rộng cơ hội tiếp cận dễ dàng hơn các lựa chọn vay vốn và kiềm chế giá cả hàng hoá ở mức phải chăng hơn cho hàng triệu người Mỹ.

Ngay sau khi Fed công bố quyết định cắt giảm lãi suất, USD đã mất giá so với nhiều đồng tiền khác: giảm 0,58% so với franc Thuỵ Sĩ, giảm 0,4% so với yen Nhật và giảm 0,39% so với euro.

Kết phiên giao dịch ngày 10-12, chỉ số Bloomberg Dollar Spot Index đo lường giá trị của USD so với một số đồng tiền quốc tế khác đã giảm 0,4% – mức giảm mạnh nhất kể từ ngày 16-9. Trong đó, mức giảm mạnh nhất là trong tỉ giá với franc Thuỵ Sĩ (0,8%) và bảng Anh (0,7%).