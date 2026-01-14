Tín dụng 2026 chỉ tăng 15%: Doanh nghiệp cần tính lại bài toán vốn 14/01/2026 07:45

(PLO)- Năm 2026, Ngân hàng Nhà nước định hướng tăng trưởng tín dụng khoảng 15%, phân bổ đều theo quý, tránh “dồn toa” cuối năm nhằm kiểm soát rủi ro và ổn định vĩ mô.

Năm 2026, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) dự kiến tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống khoảng 15%, có điều chỉnh tăng, giảm phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế. Mục tiêu nhằm đảm bảo kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.

Tăng trưởng tín dụng 2026 tránh “dồn toa” cuối năm

Một điểm đáng chú ý là trong năm 2026, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng không được sử dụng quá 25% chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm trong 3 tháng đầu năm, nhằm bảo đảm tăng trưởng tín dụng phù hợp với khả năng cân đối vốn và tình hình thanh khoản của từng ngân hàng.

Quy định này đồng nghĩa với việc tăng trưởng tín dụng sẽ được phân bổ đều theo từng quý, thay vì dồn mạnh vào một thời điểm nhất định trong năm.

Ngoài ra, NHNN khẳng định trong năm 2026 sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thực tế để điều hành tăng trưởng tín dụng chủ động, linh hoạt. Qua đó hỗ trợ hệ thống tổ chức tín dụng cung ứng vốn phục vụ nền kinh tế cũng như đảm bảo an toàn hệ thống gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Tính đến cuối năm 2025, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt khoảng 18,58 triệu tỉ đồng, tăng 19,01% so với năm trước. Xét theo giá trị tuyệt đối, riêng trong năm 2025, hệ thống ngân hàng đã đưa thêm gần 2,97 triệu tỉ đồng vốn tín dụng ra nền kinh tế, mức tăng cao hiếm thấy trong nhiều năm.

Dòng vốn từ hệ thống ngân hàng sẽ được tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Ảnh: T.L

Bước sang năm nay, với mục tiêu tăng trưởng tín dụng được kiểm soát ở mức 15%, quy mô vốn bổ sung cho nền kinh tế ước đạt khoảng 2,787 triệu tỉ đồng, thấp hơn khoảng 183.000 tỉ đồng so với mức tăng của năm 2025.

Con số này không phản ánh sự thu hẹp dòng vốn mà cho thấy định hướng điều hành mang tính chủ động của chính sách tiền tệ. Theo đó, chuyển từ giai đoạn mở rộng tín dụng mạnh sang tăng trưởng có chọn lọc, đặt trọng tâm vào chất lượng tín dụng, hiệu quả sử dụng vốn và kiểm soát rủi ro hệ thống.

Doanh nghiệp cần chủ động kế hoạch vốn

Với định hướng tăng trưởng tín dụng năm 2026 được kiểm soát ở mức khoảng 15%, thấp hơn đáng kể so với mức tăng rất cao của năm 2025, không ít doanh nghiệp và người dân bày tỏ băn khoăn liệu dư địa tín dụng như vậy có đủ đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh kỳ vọng tăng trưởng vẫn được đặt ở mức cao.

Trao đổi về vấn đề này, bà Nguyễn Thúy Hạnh, Tổng Giám đốc Standard Chartered Việt Nam, cho rằng: Mặc dù tăng trưởng tín dụng năm 2026 được NHNN định hướng giảm từ khoảng 19% của năm 2025 xuống 15%, nhưng đây vẫn là mức tăng trưởng tương đối cao so với mặt bằng nhiều năm trước. Mức tăng trưởng tín dụng này vẫn đủ dư địa để hỗ trợ nền kinh tế, tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển, đồng thời phù hợp với mục tiêu tăng trưởng cao mà Chính phủ đặt ra trong năm nay.

Trước định hướng mới của Ngân hàng Nhà nước về việc phân bổ tín dụng tăng đều trong suốt cả năm, thay vì dồn vào một vài quý, nhiều người đặt câu hỏi liệu cách điều hành này có ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp hay không? Bởi lẽ, mỗi ngành kinh tế đều có chu kỳ sản xuất kinh doanh riêng, nhu cầu vốn vì vậy cũng mang tính thời điểm.

Bà Hạnh khẳng định: “Cách điều hành này của NHNN không những không gây ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp. Mà ngược lại, việc tăng trưởng tín dụng đều trong cả năm sẽ giúp kiểm soát rủi ro tập trung và kiểm soát nợ xấu tốt hơn. Thực tế, tại ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, chúng tôi luôn chủ động triển khai các biện pháp quản trị rủi ro tập trung, đồng thời duy trì tăng trưởng tín dụng khá đồng đều trong suốt cả năm. Ngân hàng tập trung cấp vốn cho các khách hàng có nhu cầu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả và sẽ tiếp tục duy trì định hướng này trong năm nay”.

“Tuy nhiên, với điều hành chính sách tiền tệ của NHNN, để việc tiếp cận tín dụng vẫn diễn ra thuận lợi, doanh nghiệp cần chủ động xây dựng kế hoạch sử dụng vốn rõ ràng, sát với dòng tiền và tiến độ kinh doanh, thay vì trông chờ vào việc dồn giải ngân vào một giai đoạn nhất định. Khi doanh nghiệp chuẩn bị tốt, ngân hàng và khách hàng hoàn toàn có thể phối hợp nhịp nhàng, phù hợp với định hướng điều hành chung của Ngân hàng Nhà nước”, bà Hạnh nhấn mạnh.

Ông Phạm Toàn Vượng, Tổng Giám đốc Agribank cho biết: "Năm ngoái, ngân hàng chúng tôi đã hoàn thành “nhiệm vụ kép” khi vừa giữ mặt bằng lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng, vừa đưa tỉ lệ nợ xấu toàn hệ thống xuống dưới 1,2%, mức thấp nhất kể từ khi bắt đầu tái cơ cấu năm 2013.

Việc xử lý, thu hồi nợ được triển khai thực chất, qua đó làm lành mạnh bảng cân đối kế toán, mở rộng dư địa tài chính và tạo nền tảng để Agribank tiếp tục phát huy vai trò cung ứng vốn cho nền kinh tế trong giai đoạn tới. Tuy nhiên, dư địa để tiếp tục giảm lãi suất cho vay trong năm 2026 gần như không còn, khi chi phí vốn đã thiết lập mặt bằng mới trên toàn thị trường”.

Ở bình diện vĩ mô, bà Hạnh lại nhìn nhận Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành theo hướng giữ ổn định mặt bằng lãi suất nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, đồng thời đánh giá rủi ro lãi suất biến động mạnh trong năm 2026 là không lớn.