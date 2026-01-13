Nguyên nhân vụ hỗn chiến ở đường Dương Bá Trạc khiến 19 người bị bắt

Ngày 12-1, Công an TP.HCM cho biết đang phối hợp với Công an phường Chánh Hưng (quận 8 cũ) khẩn trương điều tra, truy xét hai nhóm thanh niên mang theo hung khí nguy hiểm hỗn chiến ở đường Dương Bá Trạc gây mất an ninh trật tự.
(PLO)- Công an TP.HCM cho biết, từ một mâu thuẫn cá nhân nhỏ, các đối tượng đã lôi kéo nhau tham gia hỗn chiến trên đường Dương Bá Trạc, khiến 19 người bị bắt giữ để phục vụ điều tra.
