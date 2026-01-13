Khơi thông nguồn vàng trong dân, tạo vốn 2 triệu tỉ cho phát triển kinh tế 13/01/2026 16:22

(PLO)- Theo tính toán, lượng vàng trong dân có thể lên tới 500 tấn, tương đương khoảng 2 triệu tỉ đồng. Nếu huy động hiệu quả thông qua sàn vàng sẽ là nguồn lực lớn cho nền kinh tế.

Ngày 13-1, Hội thảo “Động lực tăng trưởng kinh tế 2 chữ số và Cơ hội đầu tư năm 2026” diễn ra tại Hà Nội, tập trung bàn luận về các cơ hội đầu tư như bất động sản, vàng và chứng khoán... trong chu kỳ tăng trưởng mới.

Khó khăn đến với doanh nghiệp địa ốc

Với kênh đầu tư bất động sản, ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch HĐQT GP.Invest, đánh giá thị trường năm 2026 có thể giải quyết một phần chênh lệch cung cầu nhờ nguồn cung nhà ở xã hội tăng lên, các cơ chế thúc đẩy nhà ở thương mại và quyết tâm cải tạo chung cư cũ tại Hà Nội và TP.HCM.

Đồng thời, đầu tư hạ tầng mạnh ra vùng ven sẽ giúp bất động sản dịch chuyển ra ngoài các vành đai, kéo theo thay đổi về không gian phát triển.

Chủ tịch HĐQT GP.Invest đưa ra nhận định về tình hình bất động sản năm 2026.

﻿Ảnh: MINH TRÚC

Song, ông Hiệp nhận định tình hình sẽ khó khăn hơn với doanh nghiệp địa ốc khi thị trường trở nên “khó tính” và cạnh tranh quyết liệt. Bởi, chi phí tài chính đội lên khi nhiều doanh nghiệp vẫn phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng trong bối cảnh lãi suất có xu hướng tăng trở lại.

Do đó, doanh nghiệp cần tính toán kỹ về pháp lý, vị trí, sức mua, cơ cấu sản phẩm, chiến lược giá và dòng tiền.

Nguồn vàng trong dân - nguồn vốn quan trọng cho phát triển kinh tế

Với kênh đầu tư vàng, Chủ tịch kiêm CEO Bảo Tín Capital Đinh Ngọc Dũng nhận định đây là tài sản mang tính quốc tế nên giá trong nước về cơ bản vận động đồng pha với thế giới. Tuy nhiên, thị trường vàng Việt Nam chưa liên thông hoàn toàn với quốc tế, vì vậy chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới vẫn ở mức cao, chủ yếu do yếu tố cung- cầu.

"Hình ảnh người dân xếp hàng tại các nhà vàng mỗi sáng đã phản ánh nhu cầu đầu tư và tích lũy rất lớn, trong khi nguồn cung vàng trong nước còn hạn chế"- ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, Nghị định 232 được kỳ vọng tháo gỡ một phần khi từng bước phá bỏ thế độc quyền vàng miếng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và ngân hàng đủ điều kiện được nhập khẩu vàng nguyên liệu, sản xuất và cung ứng vàng miếng.

Cùng với đó, Chính phủ đã có chỉ đạo về việc thành lập sàn giao dịch vàng quốc gia trong năm 2026, việc này kỳ vọng sẽ tạo cơ chế giao dịch minh bạch, công khai và giá hình thành theo cung cầu thực.

"Khi nguồn cung dồi dào hơn, bài toán tiếp theo là thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế"- Chủ tịch kiêm CEO Bảo Tín Capital nêu quan điểm.

500 tấn vàng trong dân là nguồn lực rất lớn cho nền kinh tế đang nằm rải rác trong xã hội.

﻿Ảnh: MINH TRÚC

Ông Dũng hình dung lộ trình sẽ có ba giai đoạn. Trước hết là ưu tiên giao dịch vàng vật chất, vàng nguyên liệu với nhóm tổ chức đủ điều kiện; sau đó mở rộng cho người dân.

Và xa hơn là phát triển các sản phẩm như chứng chỉ vàng, quỹ vàng và công cụ phái sinh với mục tiêu quan trọng của sàn vàng là huy động nguồn vàng trong dân.

“Theo đánh giá, lượng vàng trong dân có thể lên tới 500 tấn, quy đổi tương đương khoảng 2 triệu tỉ đồng”, ông Dũng nói và khẳng định đây là nguồn lực rất lớn đang nằm rải rác trong xã hội.

Ông Dũng cũng cho hay khi đi vào hoạt động, sàn vàng sẽ vận hành tương tự thị trường chứng khoán. Giao dịch công khai, minh bạch, với mức giá được thiết lập dựa trên cung - cầu thực tế. Nhờ đó, chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế sẽ dần thu hẹp, tiến tới xóa bỏ hoàn toàn trong giai đoạn tiếp theo.

Theo ông Dũng, nếu được huy động hiệu quả, nguồn vàng trong dân có thể trở thành nguồn vốn quan trọng cho đầu tư và phát triển kinh tế. Điều này cũng mở ra kỳ vọng về một chu kỳ tăng trưởng đầy hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong thời gian tới.