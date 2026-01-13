Vụ tai nạn giao thông làm chết nữ sinh ở Vĩnh Long: CQĐT VKSND Tối cao phục hồi giải quyết 13/01/2026 14:07

(PLO)- Liên quan đến vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan vụ “không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội” tại Công an huyện Trà Ôn.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long làm một nữ sinh tử vong, ngày 13-1, nguồn tin của PLO cho biết, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã ban hành quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan vụ việc “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”, xảy ra tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (cũ).

Theo quyết định, việc phục hồi được thực hiện trên cơ sở trước đó, ngày 13-11-2025, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã ban hành Quyết định số 07/QĐ-VKSTC-C1(P6) tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm do đã hết thời hạn xác minh nhưng chưa nhận được đầy đủ tài liệu do Công an tỉnh Vĩnh Long cung cấp theo yêu cầu.

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long

Đến nay, Công an tỉnh Vĩnh Long đã cung cấp đầy đủ các tài liệu theo yêu cầu của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, làm căn cứ để tiếp tục giải quyết nguồn tin về tội phạm theo quy định pháp luật.

Căn cứ Điều 36 và Điều 149 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm theo Quyết định tạm đình chỉ ban hành ngày 13-11-2025.

Đại diện gia đình nữ sinh cho biết: "Gia đình chúng tôi rất vui mừng khi nhận được Quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao. Gia đình luôn thượng tôn pháp luật và tin tưởng rằng các cơ quan Trung ương sẽ làm rõ vụ việc một cách khách quan, xử lý đúng người, đúng tội, làm rõ và xử lý nghiêm những cá nhân có hành vi bao che, nếu có".