Ngân hàng Nhà nước công bố cơ chế quản lý hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu vàng 10/10/2025 19:43

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký ban hành Thông tư số 34/2025/TT-NHNN hướng dẫn một số điều của Nghị định 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Thời hạn xây dựng hạn mức xuất khẩu, nhập khẩu vàng theo quy định chậm nhất ngày 15-12 hàng năm. Ảnh: NGỌC DIỆP

Thông tư vừa được ban hành áp dụng đối với doanh nghiệp, tổ chức tín dụng có hoạt động kinh doanh vàng trên lãnh thổ Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Một trong những quy định đáng chú ý, Thông tư siết chặt quản lý thông tin giao dịch vàng miếng đến từng đối tượng khách hàng. Theo đó, doanh nghiệp và tổ chức tín dụng được cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng phải kết nối và cung cấp thông tin cho NHNN.

Các thông tin này bao gồm thông tin căn cước công dân (CCCD), mã số thuế doanh nghiệp, khối lượng mua, bán vàng miếng và giá trị giao dịch mua, bán vàng miếng.

Ngoài ra, các đơn vị này phải thực hiện báo cáo doanh số kinh doanh mua, bán vàng miếng hằng ngày. Thời hạn gửi báo cáo định kỳ hằng ngày là chậm nhất vào 14 giờ của ngày làm việc tiếp theo ngày báo cáo.

Thời điểm bắt đầu triển khai kết nối các thông tin này cho NHNN Việt Nam chậm nhất trước ngày 31-3-2026.

Một nội dung đáng chú ý khác, Thông tư quy định doanh nghiệp, tổ chức tín dụng được cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng phải niêm yết công khai giá mua, giá bán vàng miếng tại địa điểm kinh doanh, mua bán vàng miếng hoặc trên trang thông tin điện tử.

Các đơn vị phải kết nối cung cấp thông tin về mức giá niêm yết này cho NHNN theo hướng dẫn của NHNN. Việc kết nối cung cấp thông tin về mức giá niêm yết phải thực hiện chậm nhất trước ngày 31-12-2025.

Thời báo Ngân hàng có trách nhiệm tiếp nhận và đăng tải giá mua, giá bán vàng miếng trên trang thông tin điện tử NHNN.

Đối với việc điều hành nguồn cung vàng miếng và vàng nguyên liệu, Thông tư quy định thành lập Hội đồng xây dựng, điều chỉnh hạn mức xuất khẩu, nhập khẩu vàng. Hội đồng này do một Phó Thống đốc NHNN làm Chủ tịch.

Hội đồng có trách nhiệm tham mưu cho Thống đốc NHNN quyết định, điều chỉnh tổng hạn mức và hạn mức hằng năm xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu cho từng doanh nghiệp, ngân hàng thương mại được phép sản xuất vàng miếng.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 10-10-2025, cùng thời điểm có hiệu lực của Nghị định 232/2025/NĐ-CP. Các giấy phép được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực tiếp tục có hiệu lực cho đến khi giấy phép đó hết hiệu lực.