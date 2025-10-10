Giá vàng thế giới sụt mạnh sau khi vượt 4.000USD/ounce 10/10/2025 07:52

(PLO)- Diễn biến căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt tại Trung Đông đã khiến nhiều nhà đầu tư bán vàng ra, giá vàng thế giới vì vậy đảo chiều.

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay trên thị trường New York, giá vàng thế giới hạ sâu. Giá vàng thế giới giao ngay hạ gần 2% xuống 3.959,48USD/ounce. Giá vàng thế giới giao hợp đồng tương lai tháng 12 hạ 2,4% xuống 3.972,6USD/ounce.

Nhiều chuyên gia vẫn tin trong dài hạn, giá vàng thế giới sẽ tăng. Ảnh: Kitco News

Triển vọng dài hạn của giá vàng thế giới vẫn tích cực

Chỉ số đồng USD mở đầu phiên giao dịch tăng 0,5% lên ngưỡng cao nhất trong gần 2 tháng qua, chính vì vậy tài sản được định giá bằng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư sở hữu các loại tiền tệ khác.

“Nhiều nhà đầu cơ đang bán vàng ra khi mà lệnh ngừng bắn tại khu vực Trung Đông chính thức có hiệu lực, giảm đi rất nhiều căng thẳng tại khu vực vốn có lịch sử biến động rất mạnh”- chuyên gia phân tích độc lập về thị trường kim loại, ông Tai Wong, nhận định.

Vào ngày thứ Năm, Israel và Hamas đã ký kết thỏa thuận ngừng bắn, điều này được coi như hoàn tất giai đoạn đầu tiên trong sáng kiến nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Wong nói: “Giá vàng thế giới có thể điều chỉnh ở mức độ nhất định, tuy nhiên động lực chính đằng sau đợt tăng giá vừa qua bao gồm quá trình đa dạng hóa tài sản của các ngân hàng trung ương, nợ công toàn cầu gia tăng, bất ổn chính trị vẫn kéo dài. Tất cả những yếu tố này sẽ khiến cho giá vàng thế giới vẫn giữ được triển vọng tích cực”.

Giá vàng thế giới vượt mốc 4.000USD/ounce lần đầu tiên vào ngày thứ Tư và sau đó chạm mốc 4.059,05USD/ounce. Vàng, loại tài sản vốn được coi như công cụ phòng thủ trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và kinh tế, đã tăng giá đến 52% trong năm nay.

Trong năm nay, giá vàng thế giới tăng do bất ổn địa chính trị, làn sóng mua vàng của các ngân hàng trung ương, hàng loạt quỹ mua vào, kỳ vọng Mỹ hạ lãi suất cũng như những bất ổn kinh tế liên quan đến thuế quan.

Theo biên bản cuộc họp mới nhất của Ngân hàng Trung ương Mỹ, các quan chức Fed đồng thuận về việc những rủi ro đối với thị trường việc làm đủ lớn để hướng đến việc hạ lãi suất, tuy nhiên giữ quan điểm thận trọng trong bối cảnh lạm phát leo thang.

Tỉ giá đồng USD hạ nhiệt

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 140,50 – 142,50 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), không thay đổi so với đầu giờ sáng qua.

Tính theo mức giá đóng cửa của vàng thế giới, quy đổi ra vàng trong nước theo tỉ giá bán USD của ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới hiện tương đương 127,23 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 136,80 – 139,50 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, giá vàng miếng Kim Bảo 999.9 giao dịch ở mức 136,80 – 139,80 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 138,20 – 141,20 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tỉ giá đồng USD tại Vietcombank giao dịch ở mức 26.136 - 26.386 đồng/USD (mua vào – bán ra).