Điều gì có thể khiến giá vàng đột ngột đảo chiều giảm? 09/10/2025 14:03

(PLO)-Giá vàng vẫn có khả năng giảm dưới áp lực của nhiều nhân tố mới.

Giá vàng thế giới hôm nay (9-10) chạm mốc 4.037 USD/ounce, tương đương 129,5 triệu đồng/lượng.

Theo giới phân tích, giá vàng đã vượt mốc 4.000 USD từ kỳ vọng sẽ có đợt cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sắp tới.

Trong nhận định mới nhất, Ngân hàng TD Securities cho biết, với tốc độ và biên độ tăng giá mạnh mẽ của vàng, có nguy cơ một số nhà đầu tư sẽ chốt lời trong ngắn hạn.

Vì kể từ đợt bứt phá của vàng vào tháng 8, giá đã tăng 670 USD/ounce, tăng hơn 20% trong hai tháng. Đồng thời, giá vàng hiện đã chạm mức hơn 4.000 USD, đã tăng hơn 50% kể từ đầu năm.

"Vàng có vẻ như đang bị mua quá mức có thể tạo ra một đợt giảm giá mạnh. Nếu Fed thực thi chính sách lãi suất không như kỳ vọng thị trường, giá vàng có thể rơi xuống 3.600 USD" - TD Securities đánh giá.

Theo Gold Price, người mua vàng đang có lợi nhuận tốt. Hiện người mua vàng và nắm giữ trong vòng 1 tháng qua đang lãi 406 USD/ounce, tương đương 13 triệu đồng/lượng. Người mua vàng và nắm giữ trong vòng 6 tháng qua đang lãi 887 USD/ounce, tương đương 28,5 triệu đồng/lượng.