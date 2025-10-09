Giá vàng thế giới tăng kéo giá vàng miếng SJC tăng gần 2 triệu đồng/lượng 09/10/2025 08:55

(PLO)- Các chuyên gia cảnh báo nhà đầu tư nên cẩn trọng với rủi ro giá vàng thế giới đảo chiều sau khoảng thời gian tăng quá mạnh vừa qua.

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay trên thị trường New York, giá vàng thế giới vượt xa 4.000USD/ounce lần đầu tiên trong lịch sử. Giá vàng thế giới giao ngay tăng 1,7% lên 4.050,24USD/ounce. Giá vàng thế giới giao hợp đồng tương lai tháng 12 tăng 1,7% lên 4.070,5USD/ounce.

Vàng là một trong những loại tài sản tăng giá mạnh nhất năm 2025, mức tăng giá của vàng cao hơn rất nhiều so với biến động của thị trường chứng khoán toàn cầu. Ảnh: Kitco News

Loạt yếu tố có thể đẩy giá vàng thế giới tăng mạnh

Nguyên nhân quan trọng khiến giá vàng thế giới tăng chính là những bất ổn địa chính trị và kinh tế cũng như kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất cơ bản đồng USD. Nhà đầu tư vì vậy tìm đến tài sản an toàn nhiều hơn.

Giám đốc bộ phận kinh doanh vàng, bạc tại quỹ Metals Focus, ông Matthew Piggott, phân tích: “Sự tăng giá của vàng thế giới phản ánh cho bối cảnh kinh tế vĩ mô và địa chính trị hiện nay trên thế giới”.

Vàng vốn là loại tài sản được coi như công cụ giữ giá trị trong bối cảnh bất ổn toàn cầu. Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá vàng thế giới đã tăng được 54% sau khi tăng đến 27% trong năm 2024.

Vàng là một trong những loại tài sản tăng giá mạnh nhất năm 2025, mức tăng giá của vàng cao hơn rất nhiều so với biến động của thị trường chứng khoán toàn cầu, đồng bitcoin. Sự lên giá của vàng diễn ra trái ngược với sự suy giảm của đồng USD và giá dầu.

Sự lên giá của vàng có nguyên nhân từ nhiều yếu tố, thứ nhất là kỳ vọng Fed hạ lãi suất đồng USD, bất ổn chính trị và kinh tế, làn sóng mua mạnh của ngân hàng trung ương các nước, dòng tiền vào mạnh quỹ ETF cũng như đồng USD yếu.

Ông Piggott phân tích: “Với những yếu tố này, chúng tôi không cho rằng giá vàng sẽ giảm ở hiện tại. Chúng tôi tin giá vàng sẽ vẫn tiếp tục tăng trong khoảng thời gian còn lại của năm và thậm chí thách thức mốc 5.000USD/ounce”.

Tính đến hết ngày thứ Tư, tình trạng đóng cửa của Chính phủ Mỹ đã kéo dài đến 8 ngày, chính vì vậy, không có thông tin kinh tế nào được công bố. Nhà đầu tư buộc phải dựa vào những nguồn thông tin thị trường để dự báo về tốc độ và định hướng điều chỉnh lãi suất của Fed.

Số liệu từ Hội đồng vàng thế giới (WGC) cho thấy tổng số tiền vào các quỹ ETF vàng tính từ đầu năm 2025 đến nay đã đạt 64 tỉ USD, chỉ riêng trong tháng 9, số tiền này lên đến 17,3 tỉ USD.

Giá vàng miếng SJC tăng

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 140,50 – 142,50 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1,9 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 136,80 – 139,50 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tính theo mức giá đóng cửa gần nhất của vàng thế giới, quy đổi ra vàng trong nước theo tỉ giá bán USD của ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 130,1 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng miếng Kim Bảo 999.9 giao dịch ở mức 136,80 – 139,80 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 138,20 – 141,20 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tỉ giá đồng USD tại Vietcombank giao dịch ở mức 26.139 – 26.389 đồng/USD (mua vào – bán ra).