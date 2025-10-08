Giá vàng thế giới tăng lên mốc mới 4.000USD/ounce, cảnh báo tình trạng 'quá mua' 08/10/2025 07:29

(PLO)- Nhiều chuyên gia cảnh báo nhà đầu tư về khả năng giá vàng thế giới sẽ điều chỉnh ngay khi vượt mốc 4.000USD/ounce.

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay trên thị trường New York, giá vàng thế giới tăng. Giá vàng thế giới giao ngay tăng 0,6% lên 3.985,82USD/ounce. Giá vàng thế giới giao hợp đồng tương lai tháng 12 tăng 0,7% lên 4.004,4USD/ounce.

Vàng là loại tài sản được nhà đầu tư lựa chọn trong bối cảnh có nhiều bất ổn.

﻿Ảnh: NGỌC DIỆP

Nhà đầu tư cần giữ tâm lý thận trọng

Trong phiên, đã có lúc giá vàng thế giới giao hợp đồng tương lai chạm mốc 4.014,6USD/ounce.

Theo phân tích của các chuyên gia, nguyên nhân trực tiếp khiến giá vàng thế giới tăng chính là kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ chính thức hạ lãi suất trong tháng này. Ngoài ra, dòng tiền cũng vào mạnh thị trường vàng trong bối cảnh thế giới tiếp tục trải qua nhiều biến động địa chính trị.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cũng đang cảnh báo về những sự thận trọng. Một trong những chuyên gia có quan điểm rất lạc quan về triển vọng giá vàng thế giới trên phố Wall hiện đang thể hiện quan điểm dè chừng khi mà giá vàng thế giới vượt mốc 4.000USD/ounce.

Nhóm chuyên gia nghiên cứu về thị trường hàng hóa tại Bank of America cho rằng vàng thế giới hiện đã trong tình trạng “quá mua”, điều đó đồng nghĩa giá vàng thế giới có thể đã tăng hết tiềm năng và giờ đây dường như đã bị mua nhiều quá mức.

Chuyên gia Paul Ciana thuộc Bank of America nhấn mạnh: “Cho đến nay, nhiều yếu tố kỹ thuật đã phát tín hiệu cảnh báo nhà đầu tư về khả năng giá vàng thế giới sẽ điều chỉnh ngay khi vượt mốc 4.000USD/ounce”.

Cũng theo chuyên gia thuộc Bank of America, nếu kịch bản trên xảy ra, khả năng giá vàng thế giới điều chỉnh trong quý IV là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá vàng thế giới đã tăng gần 50%, nếu xu thế tăng tiếp diễn, giá vàng thế giới sẽ có năm tăng giá mạnh nhất tính từ năm 1979.

Chuyên gia Bank of America cảnh báo đợt tăng giá gần đây của vàng dường như đã đến hồi kết thúc, giá vàng thế giới có thể sớm điều chỉnh mạnh, cũng giống như những gì từng xảy ra trong các chu kỳ tăng giá trước đây.

Tỉ giá đồng USD không ngừng hạ nhiệt

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 138,60 – 140,60 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng tiếp 500 nghìn đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Tính theo mức giá đóng cửa gần nhất của vàng thế giới, quy đổi ra vàng trong nước theo tỉ giá bán USD của ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 128,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 135,00 – 137,70 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng miếng Kim Bảo 999.9 giao dịch ở mức 135,00 – 138,00 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 136,20 – 139,20 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tỉ giá đồng USD tại Vietcombank giao dịch ở mức 26.148 – 26.398 đồng/USD (mua vào – bán ra).