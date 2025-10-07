Giá vàng lại tăng, người mua vàng ‘được mùa’ 07/10/2025 14:24

(PLO)-Giá vàng thế giới liên tục tăng cao, tiến sát mốc kỷ lục, mang lại lợi nhuận lớn cho những người đã đầu tư trước đó.

Giá vàng thế giới hôm nay (7-10) chạm mức 3.976 USD/ounce, tương đương 127,6 triệu đồng/lượng. Giá vàng chỉ còn khoảng cách khá nhỏ để tiệm cận mốc kỷ lục 4.000 USD.

Theo giới phân tích, giá vàng đạt mức kỷ lục mới do bế tắc trong việc giải quyết vấn đề ngân sách tại Quốc hội Mỹ, khiến Chính phủ nước này chưa có dấu hiệu sớm mở cửa trở lại.

Bên cạnh đó, dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng này cũng hỗ trợ cho đà tăng của giá vàng. Trả lời CNBC, ông Kelvin Wong, chuyên gia phân tích Quỹ đầu tư OANDA, cho biết: "Khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 10 và tháng 12 vẫn nghiêng về phía trên mốc 80%, điều này đang hỗ trợ giá vàng".

Trước bối cảnh này, Ngân hàng Goldman Sachs đã nâng dự báo giá vàng lên 4.900 USD/ounce, tương đương 157 triệu đồng/lượng. Ngoài ra, dòng tiền từ các quỹ ETF vàng vẫn mạnh mẽ và hoạt động mua ròng của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu cũng đang thúc đẩy giá vàng tăng.

Bank of America là một trong những ngân hàng đã dự báo giá vàng sẽ đạt mục tiêu 4.000 USD vào đầu năm, hiện tiếp tục giữ quan điểm này.

Từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng 51%. Đà tăng này đến từ nhiều nguyên nhân như lực mua mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương, nhu cầu gia tăng đối với các quỹ ETF vàng và đồng USD yếu hơn. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cá nhân cũng ngày càng quan tâm đến vàng để phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh căng thẳng thương mại, địa chính trị gia tăng.

Theo Gold Price, người mua vàng đang lãi đậm nhờ giá vàng thiết lập kỷ lục liên tục. Hiện người mua vàng và nắm giữ trong vòng 1 tháng qua đang lãi 315 USD/ounce, tương đương 10,1 triệu đồng/lượng. Người mua vàng và nắm giữ trong vòng 6 tháng qua đang lãi 971 USD/ounce, tương đương 32 triệu đồng/lượng.