Giá vàng thế giới tăng mạnh, lập kỷ lục mới trên 3.950USD/ounce 07/10/2025 07:48

(PLO)- Hàng loạt yếu tố đẩy tăng giá vàng thế giới, bao gồm kỳ vọng Fed hạ lãi suất, nhiều ngân hàng trung ương mua mạnh vàng, nhu cầu mua tài sản an toàn của nhà đầu tư cũng như sự suy yếu trên diện rộng của đồng USD.

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay trên thị trường New York, giá vàng thế giới tăng mạnh, lập kỷ lục mới. Giá vàng thế giới giao ngay tăng 1,8% lên 3.956,19USD/ounce. Giá vàng thế giới giao hợp đồng tương lai tháng 12 tăng 1,7% lên 3.976,3USD/ounce.

Giá vàng thế giới được dự báo sẽ chạm mốc 4.000USD/ounce vào cuối năm 2025.

﻿Ảnh: Kitco News

Bất ổn địa chính trị trên toàn cầu căng thẳng

Trong phiên giao dịch, đã có lúc giá vàng thế giới vượt mốc 3.969,91USD/ounce.

Theo phân tích của chuyên gia Edward Meir tại quỹ Marex, hàng loạt diễn biến bao gồm biến động chính trị ở Pháp, lợi suất trái phiếu Chính phủ Nhật tăng, nỗi lo lạm phát và tình trạng đóng cửa của Chính phủ Mỹ kéo dài, không khỏi đẩy tăng giá vàng.

Căng thẳng chính trị nội địa nước Pháp chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tân Thủ tướng mới của Pháp – ông Sebastien Lecornu và Chính phủ của ông đã từ chức trong ngày thứ Hai, chỉ vài giờ sau khi nhận nhiệm sở.

Tình trạng đóng cửa của Chính phủ Mỹ kéo dài sang ngày thứ Sáu, Nhà Trắng thậm chí đang đe dọa sẽ sa thải nhiều nhân viên liên bang Mỹ.

Giá vàng thế giới đã tăng đến 50% trong năm nay và như vậy ghi nhận đợt tăng giá kỷ lục. Hàng loạt yếu tố đẩy tăng giá vàng thế giới bao gồm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất, nhiều ngân hàng trung ương mua mạnh vàng, nhu cầu mua tài sản an toàn của nhà đầu tư cũng như sự suy yếu trên diện rộng của đồng USD.

Giá vàng lần đầu tiên vượt 3.000USD/ounce vào tháng 3 và sau đó vượt 3.800USD/ounce vào cuối tháng 9.

Nhà đầu tư hiện đang dự báo chắc chắn về việc Fed sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp bàn chính sách vào tháng này, mức hạ lãi suất ước tính 0,25%. Ngoài ra, dự kiến sẽ có thêm một lần hạ lãi suất nữa trong tháng 12.

“Chúng tôi cho rằng xét đến cả yếu tố cơ bản cũng như yếu tố kỹ thuật của thị trường, giá vàng thế giới sẽ chạm mức 4.200USD/ounce trước thời điểm cuối năm 2025”- ngân hàng UBS nhận định trong nghiên cứu mới nhất vừa được công bố.

Giá vàng thế giới tăng kéo giá vàng miếng SJC trong nước lên mạnh

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 138,10 – 140,10 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng trong 24h.

Bảng giá vàng SJC vào đầu giờ sáng nay. Nguồn: SJC

Tính theo mức giá đóng cửa gần nhất của vàng thế giới, quy đổi ra vàng trong nước theo tỉ giá bán USD của ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 127,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 134,30 – 137,00 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng miếng Kim Bảo 999.9 giao dịch ở mức 134,50 – 137,50 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 135,30 – 138,30 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại ngân hàng Vietcombank, tỉ giá đồng USD giao dịch ở mức 26.153 – 26.403 đồng/USD (mua vào – bán ra).