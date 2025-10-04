Giá vàng thế giới có thể tăng đến đâu sau 3 tuần lên mạnh? 04/10/2025 08:35

(PLO)- Trong nghiên cứu mới công bố, ngân hàng UBS cho rằng giá vàng thế giới sẽ tăng vượt 4.200USD/ounce trong những tháng tới.

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay trên thị trường New York, giá vàng thế giới tăng. Giá vàng thế giới giao ngay tăng 0,7% lên 3.884,19USD/ounce. Giá vàng thế giới giao hợp đồng tương lai tháng 12 tăng 1% lên 3.908,9USD/ounce.

Vàng là loại tài sản yêu thích của nhiều nhà đầu tư. Ảnh: Kitco News

Loạt yếu tố kéo giá vàng tăng mạnh trong tuần

Giá vàng thế giới đã tăng 3% trong tuần. Giá vàng thế giới như vậy đã có 7 tuần tăng liên tiếp bởi những nỗi lo tác động kinh tế từ việc Chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài cũng như kỳ vọng lãi suất cơ bản đồng USD được điều chỉnh giảm.

Chuyên gia phân tích cao cấp tại Kitco Metals, ông Jim Wyckoff, nhận xét: “Tôi cho rằng chừng nào việc Chính phủ Mỹ đóng cửa còn kéo dài, chắc chắn giá vàng thế giới vẫn trong xu thế tăng. Nếu trong cuối tuần này bất ngờ họ thông báo về một thỏa thuận để mở cửa lại Chính phủ, chắc chắn sang tuần giá vàng thế giới sẽ hạ”.

Việc Chính phủ Mỹ đóng cửa đã khiến nhiều thông tin kinh tế Mỹ bị trì hoãn không được công bố, gần đây nhất là báo cáo việc làm trong các ngành phi nông nghiệp Mỹ. Việc này khiến cho nhà đầu tư buộc phải tính toán đến sử dụng các chỉ số kinh tế phụ.

Theo kết quả khảo sát của CME FedWatch, khả năng Fed hạ lãi suất cơ bản đồng USD trong tháng 10 hiện đã lên đến 85%, nhiều khả năng sẽ có thêm một lần hạ lãi suất khác trong tháng 12.

Giá vàng, loại tài sản vốn thường được chuộng trong bối cảnh bất ổn, thường tăng trong môi trường lãi suất thấp. Giá vàng đã tăng hơn 47% trong năm nay.

Trong nghiên cứu mới công bố, ngân hàng UBS cho rằng giá vàng thế giới sẽ tăng vượt 4.200USD/ounce trong những tháng tới bởi chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng đang giảm khi mà lãi suất thực tại Mỹ giảm, cùng lúc đó, kỳ vọng đồng USD hạ giá là một yếu tố hỗ trợ cho giá vàng thế giới.

Giá vàng miếng SJC tạm thời hạ nhẹ

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay trên thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 135,80 – 137,80 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 200 nghìn đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Tính theo mức giá đóng cửa gần nhất của vàng thế giới, quy đổi ra vàng trong nước theo tỉ giá bán USD của ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 124,98 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 131,50 – 134,20 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng miếng Kim Bảo 999.9 giao dịch ở mức 132,00 – 135,00 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 132,80 – 135,80 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tỉ giá đồng USD tại Vietcombank giao dịch ở mức 26.170 – 26.420 đồng/USD (mua vào – bán ra).