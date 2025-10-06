Yếu tố tác động giá vàng thế giới tuần này 06/10/2025 08:34

(PLO)- Các tuyên bố chính sách của quan chức Fed sẽ giúp nhà đầu tư định hình rõ ràng hơn về hướng điều chỉnh lãi suất cơ bản đồng USD trong tương lai, điều này sẽ tác động đến triển vọng giá vàng thế giới.

Trong tuần qua, việc Chính phủ Mỹ tạm dừng hoạt động khiến nhà đầu tư có thêm lý do để bán mạnh đồng USD và đổ tiền vào các loại tài sản vật chất, giá vàng thế giới vì vậy được đẩy lên ngưỡng 3.900USD/ounce.

Giá vàng được dự báo sẽ giảm nhưng không quá sâu. Ảnh: NGỌC DIỆP

Loạt yếu tố giữ đà tăng cho giá vàng thế giới

Nhận định về triển vọng giá vàng thế giới tuần này, kết quả khảo sát của Kitco News thực hiện cho thấy các chuyên gia phố Wall hiện đang rất lạc quan về triển vọng của giá vàng thế giới.

Giám đốc điều hành quỹ Bannockburn Global Forex, ông Marc Chandler, nhận xét: “Giá vàng thế giới đã tăng liên tiếp 7 tuần. Tính từ đầu tháng 7 đến nay, giá vàng thế giới chỉ có duy nhất một tuần giảm. Hàng loạt diễn biến như Chính phủ Mỹ đóng cửa, những lùm xùm trong quan hệ Nga – Ukraine và nhiều biến động khác tại châu Âu đẩy giá vàng thế giới tăng”.

Ông Chandler chỉ ra: “Ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn của giá vàng thế giới hiện đang được tính toán ở mức 3.800USD/ounce. Ngưỡng 4.000USD/ounce dường như không còn xa”.

Chuyên gia phân tích cao cấp tại Barchart.com, ông Darin Newsom, dự báo: “Giá vàng thế giới sẽ vẫn tăng. Tình hình tại Mỹ cho đến nay chưa có tiến triển đột phá. Ngân hàng trung ương cũng như các nhà đầu tư khắp toàn cầu vẫn tiếp tục mua vàng”.

Chủ tịch quỹ Adrian Day Asset Management, ông Adrian Day, cho rằng: “Giá vàng thế giới sẽ tăng trong tuần này. Hiện có những yếu tố cho thấy giá vàng có thể sớm hãm đà tăng. Việc Chính phủ Mỹ đóng cửa sớm muộn cũng sẽ kết thúc, khu vực Gaza tại Trung Đông sớm đạt thỏa thuận hòa bình, ngoài ra Trung Quốc sẽ tạm thời giảm mua vàng khi giá đã lên ngưỡng quá cao. Vì vậy, chỉ có thể dự báo giá vàng thế giới tăng với tuần này, triển vọng sau đó khó đoán định”.

Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa cao cấp tại quỹ RJO Futures, ông Daniel Pavilonis, nhận định Fed vẫn sẽ trong lộ trình cắt giảm lãi suất cơ bản đồng USD theo dự báo trước đó.

Trong tuần này, không nhiều số liệu kinh tế Mỹ được công bố. Tuy nhiên sẽ có nhiều quan chức Fed phát biểu về định hướng chính sách tiền tệ.

Ngày thứ Tư, thị trường sẽ đón nhận biên bản từ cuộc họp bàn về chính sách tiền tệ của Fed. Sau đó đến ngày thứ Sáu, Đại học Michigan sẽ công bố chỉ số khảo sát niềm tin tháng 10, nhà đầu tư sẽ đón nhận thông tin người tiêu dùng thực sự đang nghĩ gì về triển vọng kinh tế Mỹ cũng như quan điểm chi tiêu của họ trong thời gian tới.

Nhà đầu tư đồng thời quan tâm đến bình luận chính sách của quan chức Fed, có đến 5 thống đốc khu vực của Fed dự kiến có bài phát biểu.

Giá vàng miếng SJC tạm thời hạ nhẹ

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 136,60 – 138,60 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), hạ 200 ngàn đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Tính theo mức giá đóng cửa gần nhất của vàng thế giới, quy đổi ra vàng trong nước theo tỉ giá bán USD của ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 124,98 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 132,30 – 135,00 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng miếng Kim Bảo 999.9 giao dịch ở mức 132,50 – 135,50 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 133,60 – 136,60 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tỉ giá đồng USD tại ngân hàng Vietcombank giao dịch ở mức 26.170 – 26.420 đồng/USD (mua vào – bán ra).