Ngân hàng trung ương nào mua nhiều vàng nhất thế giới từ đầu 2025 đến nay? 04/10/2025 15:41

(PLO)- Đợt tăng giá gần đây của vàng thế giới đã đẩy giá lên ngưỡng cao nhất trong nhiều năm có thể coi như yếu tố cản trở làn sóng mua vàng của các ngân hàng trung ương.

Sau khi chững lại hoạt động mua vàng trong tháng 7, các ngân hàng trung ương đã nối lại việc mua vàng trong tháng 8. Ngân hàng Trung ương Kazakhstan, Bulgaria và El Salvador tiếp bước các ngân hàng trung ương khác trên thế giới trong làn sóng mua vàng.

Ảnh: Kitco News

Theo nghiên cứu mới nhất của nhóm chuyên gia Hội đồng Vàng thế giới (WGC) đại diện bởi chuyên gia cao cấp Krishan Gopaul, làn sóng mua vàng của các ngân hàng trung ương trên thế giới chưa dừng lại.

Trong nghiên cứu mới công bố, ông Gopaul nói: “Các ngân hàng trung ương toàn cầu đã bổ sung khoảng 15 tấn vàng vào dự trữ trong tháng 8. Như vậy, đây có thể là dấu hiệu tích cực với thị trường vàng sau khi dự trữ toàn cầu không thay đổi trong tháng 7”.

Tuy nhiên, chuyên gia WGC cũng nhấn mạnh việc đợt tăng giá gần đây của vàng thế giới đã đẩy giá lên ngưỡng cao nhất trong nhiều năm có thể coi như yếu tố cản trở làn sóng mua vàng của các ngân hàng trung ương.

Diễn biến động thái mua vàng của các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới từ đầu năm đến nay. Nguồn: Kitco News

Dù vậy, nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương vẫn được đánh giá sẽ ở ngưỡng cao trong thời gian tới.

7 ngân hàng trung ương trên thế giới đã công bố mua thêm từ 1 tấn vàng bổ sung vào dự trữ, trong khi có 2 ngân hàng trung ương công bố bán vàng.

Ngân hàng Trung ương Kazakhstan mua 8 tấn vàng và đã có tháng mua vàng thứ 6 liên tiếp. Tổng dự trữ của Ngân hàng Trung ương Kazakhstan hiện là 316 tấn, cao hơn 32 tấn so với cuối năm 2024.

Ngân hàng Trung ương Bulgaria mua thêm 2 tấn vàng bổ sung vào dự trữ, đây là đợt mua mạnh tay nhất của cơ quan này tính từ lần mua 8 tấn vàng vào tháng 6-1997. Tổng dự trữ vàng của Bulgaria hiện ở mức 43 tấn.

Cũng theo ông Gopaul, từ tháng 1-2026, Bulgaria sẽ trở thành thành viên thứ 21 của khu vực đồng tiền chung châu Âu, Bulgaria có thể sẽ chuyển một phần vàng sang dự trữ của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) trong quá trình chuyển giao.

Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ cũng mua bổ sung 2 tấn vàng vào dự trữ chính thức. Tổng lượng vàng mà cơ quan này đang nắm giữ từ đầu năm đến nay tăng 21 tấn lên 639 tấn.

Ngân hàng Trung ương Ba Lan mua nhiều vàng nhất từ đầu năm đến nay. Nguồn: Kitco News

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc mua 2 tấn vàng và như vậy ghi nhận 10 tháng mua vàng liên tiếp bổ sung vào dự trữ. Tổng lượng vàng nắm giữ của Trung Quốc hiện vượt 2.300 tấn, tương đương 7% tổng dự trữ toàn cầu.

Ngân hàng Trung ương Uzberkistan mua 2 tấn vàng trong tháng, tổng dự trữ vàng của Uzberkistan hiện được tính toán ở mức 366 tấn, thấp hơn 17 tấn so với cuối năm 2024.

Ngân hàng Trung ương Ba Lan vẫn dẫn đầu làn sóng mua vàng trên thế giới tính từ đầu năm 2025 đến nay. Ngân hàng này đồng thời phát đi thông điệp sẽ không hãm lại tốc độ mua vàng trong thời gian tới.

Ông Gopaul nhấn mạnh: “Trong tháng 9, Ngân hàng Trung ương Ba Lan (NBP) xác nhận sẽ nâng tỷ trọng của vàng trong tổng dự trữ các tài sản quốc tế từ mức 20% đến 30%”.

Tính từ đầu năm đến nay, NBP dẫn đầu các ngân hàng trung ương toàn cầu với tổng lượng mua 67 tấn, tổng lượng vàng nắm giữ cuối tháng 8 ở mức 515 tấn.