Người mua vàng sẽ rất vui với thông tin này 04/10/2025 11:50

(PLO)-Giá vàng thế giới vẫn có xu hướng đi lên giúp gia tăng giá trị tài sản của người mua vàng dài hạn.

Giá vàng thế giới hôm nay (4-10) chạm mức 3.886 USD/ounce, tương đương 125 triệu đồng/lượng.

Theo giới phân tích, giá vàng đang có cú tăng tốc tốt nhưng lúc này chưa thể chạm mức 3.900 USD vì chờ thêm thông tin mới.

Trả lời phỏng vấn Kitco, ông Naeem Aslam, Giám đốc đầu tư Quỹ Zaye Capital Markets nhận định, các nhà đầu tư đang chốt lời một phần sau đợt tăng giá gần đây của vàng, khiến giá vàng chưa bứt phá. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là đợt tăng giá đã kết thúc.

"Rất khó để thấy bất kỳ sự điều chỉnh giảm giá dài hạn nào đối với vàng khi nó vẫn được hỗ trợ vững chắc bởi việc cắt giảm lãi suất, nợ công của Mỹ, và những lo ngại địa chính trị. Nhưng để giá vàng đạt được mốc 4.000 USD phải cần thời gian" - ông Naeem Aslam nói.

Theo cập nhật mới nhất từ Hội đồng vàng thế giới (WGC), các ngân hàng trung ương toàn cầu đã mua ròng 15 tấn vàng trong tháng 8.

Theo Gold Price, người mua vàng đang thắng lớn trong giai đoạn này. Hiện người mua vàng và nắm giữ trong vòng 1 tháng qua đang lãi 295 USD/ounce, tương đương 9,5 triệu đồng/lượng. Người mua vàng và nắm giữ trong vòng 6 tháng qua đang lãi 807 USD/ounce, tương đương 26 triệu đồng/lượng.