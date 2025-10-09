Từ ngày mai, chính sách mới về giao dịch vàng nhẫn, vàng miếng chính thức có hiệu lực 09/10/2025 09:21

(PLO)- Theo chính sách mới này, khách hàng mua vàng nhẫn, vàng miếng từ 20 triệu đồng trở lên bắt buộc phải chuyển khoản.

Ngày hôm nay (9-10), một loạt doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý như Bảo Tín Minh Châu, Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), DOJI đã phát đi thông báo đến khách hàng về những điều cần chú ý khi giao dịch vàng miếng, vàng nhẫn từ ngày mai theo chính sách mới của Nghị định 232/2025.

Ảnh: NGỌC DIỆP

Căn cứ vào Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng và Nghị định số 232/2025 sửa đổi một số điều của Nghị định 24, kể từ ngày mai, 10-10, các doanh nghiệp này sẽ chính thức áp dụng quy định thanh toán mới.

Cụ thể, nếu giao dịch (mua, bán) trong 1 ngày của 1 khách hàng dưới 20 triệu đồng, khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Trường hợp giao dịch (mua, bán) trong 1 ngày của 1 khách hàng từ 20 triệu đồng trở lên, khách hàng bắt buộc thanh toán bằng chuyển khoản từ tài khoản khách hàng đến tài khoản của doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Không chỉ vậy, Nghị định 232 sửa đổi, bổ sung Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng chính thức có hiệu lực từ ngày 10-10. Lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, chính sách quản lý thị trường vàng xoay trục.

Từ việc Nhà nước độc quyền vàng miếng, Ngân hàng Nhà nước sẽ giao quyền nhập khẩu và sản xuất vàng miếng cho một số ngân hàng và doanh nghiệp đủ điều kiện.

Ngân hàng, doanh nghiệp muốn được cấp phép sản xuất vàng miếng phải có giấy phép mua bán, kinh doanh mặt hàng này. Đồng thời đáp ứng điều kiện về vốn, với doanh nghiệp là từ 1.000 tỉ đồng trở lên, với ngân hàng là từ 50.000 tỉ đồng.

Dự kiến có khoảng 8 ngân hàng gồm Agribank, BIDV, MB, Techcombank, VPBank, Vietcombank, VietinBank và 3 doanh nghiệp gồm PNJ, DOJI, SJC đáp ứng yêu cầu về vốn điều lệ để sản xuất vàng miếng.