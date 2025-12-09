TP.HCM: Tài xế xe buýt vượt đèn đỏ bị xử phạt gần 20 triệu đồng 09/12/2025 18:37

Ngày 9-12, Đội CSGT Tân Sơn Nhất, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM, cho biết đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với ông TQT (36 tuổi, quê An Giang) vì hành vi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông.

Tài xế xe buýt vượt đèn đỏ tại giao lộ Lê Trọng Tấn - Nguyễn Đỗ Cung.

Theo cơ quan chức năng, vào lúc 14 giờ 55 ngày 8-12, ông T điều khiển xe buýt tuyến số 69 (biển số 51B-292…) lưu thông đến giao lộ Lê Trọng Tấn - Nguyễn Đỗ Cung (quận Tân Phú cũ).

Hình ảnh từ camera hành trình xe phía sau cho thấy khi đèn tín hiệu chuyển từ vàng sang đỏ, tài xế vẫn tăng tốc cho xe vượt qua ngã tư đông phương tiện, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Tài xế TQT (36 tuổi, quê An Giang) làm việc tại cơ quan công an.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, Đội CSGT Tân Sơn Nhất phối hợp các đơn vị liên quan xác minh và mời tài xế đến làm việc. Tại cơ quan công an, ông T thừa nhận vi phạm, cho rằng do đang chạy nhanh nên không kịp giảm tốc.

Với hành vi vượt đèn đỏ, tài xế bị xử phạt 18-20 triệu đồng và bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Trước đó, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM cũng đã đề nghị Công ty CP Vận tải TP.HCM tạm đình chỉ công tác đối với ông TQT do vi phạm trên.