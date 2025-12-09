Đề nghị tạm đình chỉ tài xế xe buýt vượt đèn đỏ ở TP.HCM 09/12/2025 13:41

(PLO)- Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM đã đề nghị tạm đình chỉ lái xe số 69 vượt đèn đỏ tại giao lộ Lê Trọng Tấn – Nguyễn Đỗ Cung, TP.HCM khiến người đi đường hoảng hốt.

Ngày 9-12, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM cho biết đã đề nghị Công ty cổ phần vận tải TP.HCM tạm đình chỉ công tác đối với lái xe TQT điều khiển xe buýt số 69 (biển 51B - 292.28) do vượt đèn đỏ tại giao lộ Lê Trọng Tấn - Nguyễn Đỗ Cung.

Tạm đình chỉ tài xế xe buýt vượt đèn đỏ ở TP.HCM.

Trước đó, vào lúc 14 giờ 55 phút ngày 8-12, Trung tâm nhận được phản ánh từ người dân về hành vi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông của tài xế điều khiển xe buýt số 69 (biển 51B - 292.28) tại giao lộ Lê Trọng Tấn - Nguyễn Đỗ Cung.

Qua kiểm tra, xác minh từ camera hành trình, ghi nhận khi tín hiệu đèn chuyển từ vàng sang đỏ, xe buýt vẫn phóng nhanh qua ngã tư đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Hành vi của tài xế không chỉ gây bức xúc dư luận mà còn vi phạm hợp đồng cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng năm 2025.

Trung tâm đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM để xử lý theo quy định và yêu cầu công ty báo cáo kết quả xử lý trước 17 giờ cùng ngày.