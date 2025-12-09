Nguyên nhân cháy phòng ngủ khiến người đàn ông tử vong ở phường Hiệp Bình 09/12/2025 12:51

(PLO)- Lực lượng chức năng bước đầu xác định trước khi xảy ra vụ cháy, nạn nhân đã mua can xăng 5 lít, khóa cửa và châm lửa đốt.

Ngày 9-12, Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan củng cố hồ sơ, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà trong hẻm trên đường số 4, phường Hiệp Bình, TP.HCM, khiến người đàn ông tử vong xảy ra vào sáng 6-12.

Hiện trường vụ cháy căn nhà trong hẻm trên đường số 4, phường Hiệp Bình, TP.HCM, khiến người đàn ông tử vong trong phòng ngủ. Ảnh: PH

Trước đó, sáng 6‑12, tại một căn nhà trong hẻm trên đường số 4, phường Hiệp Bình xảy ra vụ cháy nổ nghiêm trọng khiến ông TCT (47 tuổi) tử vong.

Theo điều tra ban đầu, trước ngày vụ cháy xảy ra, nạn nhân đã mua can xăng 5 lít, đi lòng vòng qua một số tuyến đường trên địa bàn TP Thủ Đức cũ rồi mới mang về nhà. Rạng sáng 6-12, ông T đi bộ rời khỏi nhà rồi quay về.

Sau đó, ông T mang theo một can xăng 5 lít vào phòng ngủ, đuổi con nhỏ xuống tầng trệt rồi khóa chốt cửa từ bên trong. Vợ và con lớn của ông T đã rời khỏi nhà trước đó khoảng 30 phút.

Khoảng 7 giờ, người dân trong khu vực nghe một tiếng nổ lớn, sau đó tường gạch bị thủng, khói lửa bốc ra dữ dội.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội từ phòng ngủ của căn nhà. Ảnh: PHẠM HẢI

Lực lượng Cảnh sát PCCC và công an địa phương có mặt kịp thời để dập lửa và giải cứu cháu bé 9 tuổi là con trai ông T ra ngoài an toàn. Khi đám cháy được khống chế, thi thể ông T được phát hiện trong phòng ngủ, bị cháy đen. Phòng ngủ bị phá hủy nghiêm trọng, nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi.

Tại hiện trường, công an ghi nhận có chất lỏng dễ cháy nghi là xăng, cùng một can nhựa bị cháy rụi. Phòng ngủ được khóa chốt từ bên trong, không có dấu hiệu đột nhập.

Lực lượng PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM đã điều nhiều xe và hàng chục chiến sĩ đến hiện trường, khống chế đám cháy sau tiếng nổ lớn làm vỡ tường gạch phía sau căn nhà.