Dự kiến hết năm 2025, cả nước sẽ có hơn 3.345 km tuyến chính cao tốc 09/12/2025 14:31

(PLO)-Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu hoàn thành mục tiêu đưa vào khai thác ít nhất 3.000 km đường bộ cao tốc và khoảng 1.700 km đường bộ ven biển.

Ngày 9-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, chủ trì phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo.

Năm 2025, Ban Chỉ đạo đã họp 7 phiên và Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các lãnh đạo Bộ, địa phương… thường xuyên, định kỳ đôn đốc, kiểm tra và tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án giao thông trọng điểm, thúc đẩy tiến độ thực hiện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp về công trình, dự án trọng điểm. Ảnh: Chinhphu.vn

Hoàn thành 11 nhiệm vụ

Theo các báo cáo tại cuộc họp, trong số 28 nhiệm vụ Thủ tướng giao cho các bộ, ngành địa phương tại phiên họp thứ 21, đến nay 11 nhiệm vụ đã hoàn thành.

Trong đó, Bộ Xây dựng hoàn thành các thủ tục để khởi công dự án cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận vào ngày 19-12; TP. HCM, tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành các thủ tục để khởi công cao tốc TPHCM - Mộc Bài, Tân Phú - Bảo Lộc vào ngày 19-12.

Tỉnh Hưng Yên đã làm việc với các địa phương lân cận để thống nhất phương án khai thác vật liệu phục vụ dự án cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng; tỉnh Nghệ An đã trình Quốc hội chủ trương đầu tư cao tốc Vinh – Thanh Thủy. Bộ Quốc phòng đã hoàn thiện hồ sơ, nghiên cứu triển khai sân bay tại đảo Thổ Chu để báo cáo cấp có thẩm quyền phương án đầu tư.

Các cơ quan đang tích cực triển khai 16 nhiệm vụ (8 nhiệm vụ thường xuyên, 8 nhiệm vụ chưa đến hạn); còn 1 nhiệm vụ liên quan giải phóng mặt bằng chưa đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Nhiều dự án thuộc Ban Chỉ đạo như cao tốc Bãi Vọt - Cam Lộ, Vân Phong - Nha Trang, nhà ga hành khách T3 Tân Sơn Nhất… đã hoàn thành và về đích sớm hơn so với tiến độ, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội, vào mục tiêu tăng trưởng trên 8% của năm 2025.

Về mục tiêu hoàn thành 3.000 km cao tốc trong năm 2025, Bộ Xây dựng cho biết dự kiến đến hết năm 2025 sẽ hoàn thành 3.803 km, gồm 3.345 km tuyến chính cao tốc và 458 km đường dẫn. Đến ngày 19-8, đã hoàn thành, đưa vào khai thác 2.620 km cao tốc, gồm 2.476 km tuyến chính và 144 km đường dẫn.

Dự kiến ngày 19-12-2025 sẽ hoàn thành, thông xe kỹ thuật 3.513 km đường bộ cao tốc, hoàn thành 1.700 km đường bộ ven biển, Cảng Hàng không quốc tế Long Thành hoàn thành các dự án thành phần để triển khai bay kỹ thuật.

Ngoài ra, năm 2021-2025, Bộ Xây dựng đã hoàn thành 59 dự án quốc lộ với tổng chiều dài 1.586,5 km, riêng năm 2025 hoàn thành 21 dự án dài 456 km.

Về công tác chuẩn bị lễ khởi công, khánh thành các công trình vào ngày 19-12 tới đây, Bộ Xây dựng cho biết đến ngày 8-12 đã tổng hợp 245 dự án, công trình trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố, với tổng mức đầu tư 1.345.415 tỉ đồng.

Thủ tướng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Chinhphu.vn

Đưa vào khai thác 3.000km đường bộ cao tốc

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh thời gian còn lại của năm 2025 chỉ còn 20 ngày và đến ngày 19-12 chỉ còn 10 ngày. Ông yêu cầu với tinh thần thần tốc, táo bạo hơn nữa, các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, ban quản lý, nhà thầu tập trung cao độ, chủ động, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, xử lý các khó khăn, vướng mắc liên quan mặt bằng, vật liệu xây dựng… một cách nhanh nhất, kịp thời nhất, hiệu quả nhất.

Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu hoàn thành mục tiêu đưa vào khai thác ít nhất 3.000 km đường bộ cao tốc và khoảng 1.700 km đường bộ ven biển.

Đối với dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, các bộ, cơ quan, cơ quan chủ quản các dự án thành phần, nhất là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, khẩn trương rà soát các công việc còn lại, xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết để bảo đảm khai thác chuyến bay kỹ thuật vào ngày 19-12-2025 và tiếp tục hoàn thiện các hạng mục công trình, tổ chức khai thác thử để bảo đảm khai thác thương mại vào đầu năm 2026.

Về công tác chuẩn bị lễ khởi công, khánh thành dịp 19-12, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát, đăng ký bổ sung các công trình, dự án bảo đảm các thủ tục, điều kiện khánh thành, khởi công. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần công trình khánh thành phải bảo đảm cảnh quan khang trang, sạch đẹp.

Về nguồn vốn, Bộ Tài chính căn cứ tiến độ các dự án và các đề xuất để bố trí nguồn lực; các địa phương cũng phải chủ động bố trí.

Đại diện các đơn vị thi công phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Chinhphu.vn

Để đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án để làm cơ sở triển khai giai đoạn 2026-2030, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chủ quản khẩn trương lập và trình phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án Bắc Kạn - Cao Bằng, Hòa Bình - Mộc Châu (Km0 - Km19), Cam Lộ - Lao Bảo, Quảng Ngãi - Kon Tum; đẩy nhanh các thủ tục đầu tư, triển khai công tác giải phóng mặt bằng các dự án Bắc Kạn - Cao Bằng, Hòa Bình - Mộc Châu (Km0 - Km19), Cam Lộ - Lao Bảo, Vinh - Thanh Thủy, Quảng Ngãi - Kon Tum, mở rộng cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình, đường kết nối sân bay Gia Bình.

Các địa phương căn cứ mốc tiến độ yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và quy định liên quan về lựa chọn nhà thầu để quyết định chỉ định thầu, đáp ứng tiến độ đề ra.

Với các dự án chuyển tiếp, hoàn thành trong năm 2026, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng và các địa phương chỉ đạo các chủ đầu tư huy động nhân sự, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công, bảo đảm tiến độ hoàn thành. Các bộ, ngành chủ động triển khai các nhiệm vụ, kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn địa phương giải quyết các vướng mắc trong triển khai, không để ảnh hưởng đến tiến độ dự án.