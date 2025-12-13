Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tư pháp năm 2025 13/12/2025 10:44

(PLO)- Bộ Tư pháp đã khẩn trương thẩm định đối với “chùm” văn bản liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ngày 13-12, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tư pháp năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025; định hướng nhiệm kỳ 2026-2030 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2026.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối với 34 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tư pháp năm 2025. Ảnh: TTXVN

Tháo gỡ nhiều điểm nghẽn thực tiễn

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cho biết năm 2025, ngành Tư pháp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương, đồng bộ, quyết liệt công tác tư pháp với nhiều đổi mới.

Trong đó, chú trọng đổi mới tư duy trong xây dựng và thi hành pháp luật, chủ trì tham mưu Chính phủ tham gia tích cực vào quá trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013. Bộ Tư pháp đã hoàn thành tốt việc tham mưu xây dựng một số đạo luật quan trọng; tháo gỡ nhiều điểm nghẽn trong thực tiễn.

Trong nhiệm kỳ 2021-2025, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua khối lượng nhiệm vụ lập pháp lớn nhất từ trước đến nay với gần 180 dự án luật, dự thảo nghị quyết. Chỉ riêng tại Kỳ họp thứ 10 năm 2025, Chính phủ đã trình và được Quốc hội thông qua 47 luật, 8 Nghị quyết.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, Bộ, ngành Tư pháp đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn với nhiều nhiệm vụ khó, chưa từng có tiền lệ trong nhiệm kỳ để triển khai các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế của đất nước.

Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Nhằm đánh giá những kết quả đạt được cũng như các khó khăn, vướng mắc trong năm 2025, định hướng công tác nhiệm kỳ 2026-2030 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh đề nghị các đại biểu nghiên cứu, tham gia ý kiến tập trung làm rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn trên một số lĩnh vực như công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; công tác hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, thi hành án dân sự; công tác xây dựng ngành…

Qua đó, đánh giá chính xác các nguyên nhân, đề xuất các giải pháp khả thi, sát thực tiễn, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác pháp luật, tư pháp trong thời gian tới.

Thẩm định "chùm" văn bản liên quan sắp xếp tổ chức bộ máy

Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, trong nhiệm kỳ 2021-2025, các bộ, ngành đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua khối lượng nhiệm vụ lập pháp lớn nhất từ trước đến nay với gần 180 dự án luật, dự thảo nghị quyết.

Trong giai đoạn 2021-2025, Bộ Tư pháp, các tổ chức pháp chế bộ, ngành, địa phương đã thẩm định 5.311 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; riêng năm 2025 là 1.467 dự thảo.

Nổi bật là khẩn trương thẩm định đối với “chùm” văn bản liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền phục vụ cuộc “cách mạng” về tinh gọn bộ máy, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và “chùm” nghị quyết của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 206/2025/QH15.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Các bộ, ngành, địa phương đã triển khai nhiều đợt rà soát tổng thể và rà soát chuyên sâu các văn bản, qua đó, các điểm nghẽn về thể chế, vướng mắc, chồng chéo trong quy định của pháp luật được nhận diện, xử lý kịp thời bằng các cơ chế, chính sách đặc biệt, tạo bước đột phá mới trong xử lý thực tế các vấn đề quan trọng, cấp bách phát sinh, đáp ứng yêu cầu của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội.

Quản lý nhà nước trong các lĩnh vực thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, trợ giúp pháp lý, đăng ký biện pháp bảo đảm, bồi thường nhà nước, quản lý xử lý vi phạm hành chính,… tiếp tục được tăng cường, hoàn thiện về mặt thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, chuẩn hóa các quy trình, thủ tục theo hướng công khai, minh bạch, thuận tiện hơn cho người dân, cơ quan, đơn vị.

Công tác pháp luật quốc tế ghi dấu ấn, khẳng định vai trò của Bộ, ngành Tư pháp trong tham mưu giúp Chính phủ xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh trong hội nhập quốc tế, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.