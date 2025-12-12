Diễn biến mới vụ 'Tòa ra văn bản không cho luật sư gặp bị cáo đang bị tạm giam' 12/12/2025 14:48

(PLO)- Luật sư bào chữa đã được gặp bị cáo Hưng và TAND Khu vực 1 - Lâm Đồng cũng đã tuyên án 7 năm 6 tháng tù đối với bị cáo này về tội trộm cắp tài sản.

Ngày 12-12, liên quan vụ "Tòa ra văn bản không chấp nhận luật sư gặp bị cáo đang bị tạm giam", luật sư Bùi Việt Anh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội, luật sư bào chữa cho bị cáo Võ Quang Hưng) cho biết đã gặp được thân chủ.

Trước đó, ngày 27-11, TAND Khu vực 1 - Lâm Đồng đã mở phiên xét xử bị cáo Võ Quang Hưng về tội trộm cắp tài sản. Sau đó, HĐXX đã tạm ngừng phiên tòa để xem xét có chấp thuận cho luật sư Việt Anh làm thủ tục gặp bị cáo Hưng hay không.

Ngày 4-12, luật sư Việt Anh đến Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Lâm Đồng, để gặp bị cáo Hưng. Tại đây, luật sư Việt Anh đã làm các thủ tục theo quy định và được cán bộ trại giam cho vào thăm gặp bị cáo Hưng.

Ngày 5-12, TAND Khu vực 1 - Lâm Đồng mở lại phiên xét xử bị cáo Hưng.

Ngày 8-12, TAND Khu vực 1 - Lâm Đồng đã tuyên án 7 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Võ Quang Hưng về tội trộm cắp tài sản.

TAND Khu vực 1 - Lâm Đồng. Ảnh: PN

Vụ việc này đã được PLO phản ánh trong nhiều bài viết liên quan.

Cụ thể, ngày 17-11-2025, TAND Khu vực 1 - Lâm Đồng vừa có văn bản gửi Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Lâm Đồng về việc không chấp nhận cho luật sư Bùi Việt Anh thăm gặp bị cáo Hưng tại giai đoạn chuẩn bị xét xử vụ án.

Theo TAND Khu vực 1 - Lâm Đồng, do tính chất của vụ án và để vụ án được xem xét, giải quyết một cách khách quan, toàn diện, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, nhằm tránh oan sai cũng như không bỏ lọt tội phạm, TAND Khu vực 1 - Lâm Đồng không chấp nhận về việc thăm gặp bị cáo Võ Quang Hưng để trao đổi thông tin, thực hiện việc bào chữa theo đề nghị của luật sư Việt Anh tại giai đoạn chuẩn bị xét xử vụ án hình sự nêu trên, cho đến khi kết thúc phiên toà xét xử sơ thẩm.

Các nội dung liên quan đến việc giải quyết vụ án sẽ được HĐXX sơ thẩm và những người tham gia tố tụng làm rõ ngay tại phiên tòa.

Sau khi nhận được văn bản này, luật sư đã có đơn kiến nghị gửi đến Liên đoàn Luật sư Việt Nam, về việc xử lý hành vi cản trở hoạt động hành nghề của luật sư.

Ngày 27-11, TAND Khu vực 1 - Lâm Đồng đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Võ Quang Hưng về tội trộm cắp tài sản. Phiên tòa đã tạm ngừng và HĐXX thông báo luật sư muốn gặp bị cáo thì làm đơn gửi tòa.

Cũng trong ngày 27-11, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã có văn bản về việc xem xét, giải quyết kiến nghị của luật sư gửi đến Chánh án TAND Tối cao và Chánh án TAND tỉnh Lâm Đồng.

Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho rằng nếu phản ánh của luật sư Việt Anh là đúng thì văn bản của tòa án đã không phù hợp với nhiều quy định pháp luật về quyền bào chữa của luật sư. Cạnh đó, bị cáo Hưng chỉ bị truy tố về tội trộm cắp tài sản và không thuộc trường hợp các vụ án tham nhũng, xâm phạm an ninh quốc gia.

Việc không cho luật sư gặp bị cáo là không có cơ sở pháp lý; thậm chí còn ngăn cản quyền gặp bị cáo của luật sư tại phiên tòa, đi ngược lại các nguyên tắc cơ bản được quy định tại BLTTHS.