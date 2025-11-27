Tòa ra văn bản không chấp nhận luật sư gặp bị cáo đang bị tạm giam

TAND khu vực 1 - Lâm Đồng vừa có văn bản gửi Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Lâm Đồng về việc không chấp nhận cho luật sư Bùi Việt Anh (Đoàn luật sư Hà Nội) thăm gặp bị cáo Võ Quang Hưng tại giai đoạn chuẩn bị xét xử vụ án.
Theo nội dung văn bản, ngày 14-11-2025, TAND khu vực 1 - Lâm Đồng nhận được thông báo của Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Lâm Đồng về việc luật sư Bùi Việt Anh - người bào chữa cho bị cáo Võ Quang Hưng (đang bị truy tố, tạm giam về tội trộm cắp tài sản) đề nghị được làm việc với bị cáo trong trại tạm giam.
Sau khi nghiên cứu nội dung thông báo, TAND khu vực 1 - Lâm Đồng có ý kiến như sau: Vụ án Võ Quang Hưng đã được tòa án thụ lý ngày 22-10-2025 và sẽ được mở phiên toà xét xử vào ngày 27-11-2025.
Xét thấy, trong giai đoạn điều tra, truy tố, luật sư Bùi Việt Anh đã được thông báo về việc đăng ký bào chữa ngày 24-7-2025 của Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Lâm Đồng. Tại giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án, luật sư đã được tiếp cận, sao chụp và nghiên cứu toàn bộ hồ sơ vụ án nhằm đảm bảo cho việc tham gia tố tụng tại phiên toà.
Do tính chất của vụ án và để vụ án được xem xét, giải quyết một cách khách quan, toàn diện, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, nhằm tránh oan sai cũng như không bỏ lọt tội phạm, TAND khu vực 1 - Lâm Đồng không chấp nhận về việc thăm gặp bị cáo Võ Quang Hưng để trao đổi thông tin, thực hiện việc bào chữa theo đề nghị của luật sư Bùi Việt Anh tại giai đoạn chuẩn bị xét xử vụ án hình sự nêu trên, cho đến khi kết thúc phiên toà xét xử sơ thẩm.
Các nội dung liên quan đến việc giải quyết vụ án sẽ được HĐXX sơ thẩm và những người tham gia tố tụng làm rõ ngay tại phiên tòa.
Trao đổi với PLO, luật sư Bùi Việt Anh cho biết, sau khi nhận được văn bản trên, ông đã có đơn kiến nghị về việc xử lý hành vi cản trở hoạt động hành nghề của luật sư.
Theo cáo trạng, Võ Quang Hưng quen biết với chị Nguyễn Thị Nguyệt và anh Nguyễn Bá Lương từ năm 2021.
Ngày 3-2-2024, Hưng cần tiền để kinh doanh nên đã mượn vợ chồng chị Nguyệt và anh Lương 700 triệu đồng, không tính lãi suất.
Hưng viết giấy mượn tiền, hẹn đến ngày 18-3-2024 sẽ trả đủ, nếu không trả Hưng tự nguyện bàn giao căn chung cư tại phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Sau đó, Hưng kinh doanh không thuận lợi, không có tiền để trả nợ nên đã ngắt liên lạc với vợ chồng anh Lương.
Đến ngày 1-7-2024, Hưng lái xe ra khỏi chung cư thì gặp anh Lương. Khi được hỏi về số tiền nợ, Hưng nói không có tiền và đồng ý về nhà anh Lương giải quyết.
Tại đây, theo đề nghị của anh Lương, Hưng đã bán xe ôtô của mình cho chị Nguyệt với giá 200 triệu đồng để trừ tiền nợ. Hưng viết giấy bán xe, bàn giao xe, chìa khóa, giấy tờ cho chị Nguyệt và hẹn ngày 2-7-2024 đi công chứng giấy tờ. Tuy nhiên, đến ngày hẹn, Hưng không đi công chứng giấy tờ.
Đến tối 5-7-2024, nghĩ việc bán xe với giá rẻ hơn mong muốn và Hưng còn giữ chìa khóa sơ-cua, biết rõ nơi đậu xe nên Hưng nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe.
Hưng liền đến chỗ chị Nguyệt đậu chiếc xe, dùng chìa khóa sơ cua mở khóa cửa xe và lái xe đến đậu nhờ ở nhà một người bạn. Sau đó, Hưng đến Đắk Lắk để làm việc, cắt liên lạc với anh Lương, chị Nguyệt.
Đến ngày 3-9-2024, Hưng về lại thành phố Đà Lạt thì được cơ quan công an mời về làm việc và thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Trao đổi với PLO, Luật sư Bùi Việt Anh cho biết vụ án đã được TAND khu vực 1 - Lâm Đồng 2 lần mở phiên xét xử. Bị cáo Hưng kêu oan, tòa án đã trả hồ sơ điều tra bổ sung.