Tòa ra văn bản không chấp nhận luật sư gặp bị cáo đang bị tạm giam 27/11/2025 11:23

(PLO)- Một luật sư đã có đơn kiến nghị vì bị TAND khu vực 1 - Lâm Đồng cấm không cho gặp bị cáo tại trại tạm giam trước phiên xét xử sơ thẩm.

TAND khu vực 1 - Lâm Đồng vừa có văn bản gửi Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Lâm Đồng về việc không chấp nhận cho luật sư Bùi Việt Anh (Đoàn luật sư Hà Nội) thăm gặp bị cáo Võ Quang Hưng tại giai đoạn chuẩn bị xét xử vụ án.

Theo nội dung văn bản, ngày 14-11-2025, TAND khu vực 1 - Lâm Đồng nhận được thông báo của Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Lâm Đồng về việc luật sư Bùi Việt Anh - người bào chữa cho bị cáo Võ Quang Hưng (đang bị truy tố, tạm giam về tội trộm cắp tài sản) đề nghị được làm việc với bị cáo trong trại tạm giam.

Sau khi nghiên cứu nội dung thông báo, TAND khu vực 1 - Lâm Đồng có ý kiến như sau: Vụ án Võ Quang Hưng đã được tòa án thụ lý ngày 22-10-2025 và sẽ được mở phiên toà xét xử vào ngày 27-11-2025.

Xét thấy, trong giai đoạn điều tra, truy tố, luật sư Bùi Việt Anh đã được thông báo về việc đăng ký bào chữa ngày 24-7-2025 của Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Lâm Đồng. Tại giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án, luật sư đã được tiếp cận, sao chụp và nghiên cứu toàn bộ hồ sơ vụ án nhằm đảm bảo cho việc tham gia tố tụng tại phiên toà.

Do tính chất của vụ án và để vụ án được xem xét, giải quyết một cách khách quan, toàn diện, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, nhằm tránh oan sai cũng như không bỏ lọt tội phạm, TAND khu vực 1 - Lâm Đồng không chấp nhận về việc thăm gặp bị cáo Võ Quang Hưng để trao đổi thông tin, thực hiện việc bào chữa theo đề nghị của luật sư Bùi Việt Anh tại giai đoạn chuẩn bị xét xử vụ án hình sự nêu trên, cho đến khi kết thúc phiên toà xét xử sơ thẩm.

Các nội dung liên quan đến việc giải quyết vụ án sẽ được HĐXX sơ thẩm và những người tham gia tố tụng làm rõ ngay tại phiên tòa.

Văn bản của TAND Khu vực 1 - Lâm Đồng.

Trao đổi với PLO, luật sư Bùi Việt Anh cho biết, sau khi nhận được văn bản trên, ông đã có đơn kiến nghị về việc xử lý hành vi cản trở hoạt động hành nghề của luật sư.