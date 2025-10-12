Dự kiến tích hợp chứng chỉ hành nghề Luật sư vào ứng dụng VNeID 12/10/2025 07:58

(PLO)- Chứng chỉ hành nghề Luật sư cùng 187 loại giấy tờ khác đang được Bộ Công an đề xuất tích hợp vào ứng dụng VNeID.

Bộ Công an đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2024 quy định về định danh và xác thực điện tử. Trong dự thảo sửa đổi này, Bộ Công an đã đề xuất bổ sung thêm nhiều quy định mới liên quan đến định danh điện tử.

Thứ nhất, bổ sung quy định tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID. Theo đó, tài khoản hưởng an sinh xã hội trên Ứng dụng định danh quốc gia là tập hợp gồm các thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân và tài khoản ngân hàng, ví điện tử, ví điện tử viễn thông và các loại tài khoản thanh toán khác được cơ quan, tổ chức, cá nhân tích hợp trên Ứng dụng định danh quốc gia phục vụ chi trả các khoản hỗ trợ, hưu trí, bảo hiểm và các khoản chi trả khác từ cơ quan nhà nước cho cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Dự kiến Chứng chỉ hành nghề Luật sư cùng nhiều giấy tờ khác sẽ được tích hợp vào ứng dụng VNeID. Ảnh: TRẦN MINH

Thứ hai, mở rộng đối tượng là cá nhân nước ngoài cư trú trên lãnh thổ Việt Nam được cấp tài khoản định danh điện tử. Theo đó, đối với người nước ngoài từ đủ 06 tuổi trở lên được phép cư trú hợp pháp tại Việt Nam từ 90 ngày trở lên hoặc có thị thực dài hạn tại Việt Nam còn hiệu lực được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 01, tài khoản định danh điện tử mức độ 02 khi có nhu cầu. Người nước ngoài dưới 06 tuổi được phép cư trú hợp pháp tại Việt Nam từ 90 ngày trở lên hoặc có thị thực dài hạn tại Việt Nam còn hiệu lực được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 01 khi có nhu cầu.

Người Việt Nam, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại nước ngoài sử dụng tài khoản định danh điện tử, các tiện ích trên ứng dụng định danh quốc gia thông qua nền tảng kết nối, liên thông quốc tế về định danh và xác thực điện tử đặt tại nước ngoài.

Thứ ba, bổ sung việc tích hợp thông tin, giấy tờ theo nhu cầu. Cụ thể chủ thể danh tính điện tử sử dụng tài khoản định danh điện tử để đăng nhập, xác thực, tích hợp thông tin, giấy tờ, theo nhu cầu (bao gồm thông tin, giấy tờ do cơ quan nhà nước quản lý, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác quản lý, tài khoản nhận an sinh xã hội) và sử dụng các tính năng, tiện ích trên ứng dụng định danh quốc gia, trang thông tin định danh điện tử...

Thứ tư, theo quy định hiện nay, hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử của công dân khi căn cước điện tử của công dân bị khóa, mở khóa hoặc thẻ căn cước công dân hoặc thẻ căn cước hết thời hạn sử dụng. Tuy nhiên, việc tự động khóa tài khoản định danh điện tử khi thẻ căn cước công dân hoặc thẻ căn cước hết thời hạn sử dụng gây bất tiện cho việc sử dụng các giấy tờ khác đã được tích hợp của công dân đang còn hạn sử dụng.

Do đó, dự thảo đã bổ sung thêm quy định: Trường hợp thẻ Căn cước, thông tin, giấy tờ đã hết hạn, hết hiệu lực thì hệ thống định danh và xác thực điện tử không hiển thị Căn cước điện tử và các thông tin, giấy tờ tích hợp vào tài khoản định danh điện tử kể từ ngày thẻ Căn cước, thông tin, giấy tờ đã hết hạn, hết hiệu lực. Hệ thống định danh và xác thực điện tử cảnh báo thẻ Căn cước, thông tin, giấy tờ đã hết hạn, hết hiệu lực để công dân chủ động thực hiện gia hạn thẻ Căn cước, thông tin, giấy tờ theo quy định pháp luật.

Đáng chú ý, Bộ Công an cũng đề xuất bổ sung 188 loại giấy tờ dự kiến sẽ được tích hợp vào ứng dụng VNeID. Các loại giấy tờ này từ nhiều lĩnh vực khác nhau như: Tư pháp, cư trú, căn cước, kinh doanh, giáo dục đại học, khám chữa bệnh, đăng kiểm, bất động sản...

Trong đó có 18 loại giấy tờ do Bộ Công an cấp; 8 loại giấy tờ thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; 17 loại giấy tờ do Bộ Tư pháp quản lý; Bộ Xây dựng - 31 loại giấy tờ; Bộ Nông nghiệp và Môi trường - 21 loại giấy tờ; Bộ Tài chính - 12 loại giấy tờ...

Trong các loại giấy tờ dự kiến được tích hợp vào ứng dụng VNeID thuộc Bộ Tư pháp có thể kể đến như: Chứng chỉ hành nghề Luật sư, Thẻ tư vấn viên pháp luật, Thẻ thừa phát lại, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên, Thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý...